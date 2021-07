Pinterest lance de nouveaux outils pour la monétisation des contenus

La course à la monétisation des contenus sur les réseaux sociaux se poursuit. Désormais, c’est au tour de Pinterest de dévoiler de nouveaux outils de monétisation sur sa plateforme. Le réseau social a indiqué mardi 27 juillet vouloir offrir aux créateurs de contenus "la possibilité de construire et de développer leur audience dans un environnement positif".



Des contenus sponsorisés

Si la plateforme est utilisée comme source d'inspiration par de nombreuses personnes, Pinterest semble avoir cerné l'enjeu commercial des contenus épinglés. "Les utilisateurs viennent sur notre plateforme pour faire du shopping", indique la société. Concrètement, les créateurs pourront désormais percevoir des commissions grâce aux liens d'affiliation ou encore collaborer avec des marques pour créer du contenu sponsorisé.



Pinterest a annoncé en version bêta un outil permettant d’indiquer les partenariats rémunérés. Cet outil est accessible à une sélection de créateurs dans une vingtaine de pays dont la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, la Suisse, le Brésil, le Mexique, ou encore le Pérou



De réseau social à plateforme d'e-commerce

La plateforme qui se présente comme un catalogue d'images épinglées au gré des utilisateurs sur leur profil, permet maintenant de "taguer des produits achetables dans leurs Epingles Idées, parmi les millions d’Epingles Produits déjà disponibles sur la plateforme", détaille Pinterest. En étendant ainsi le contenu achetable à une nouvelle rubrique de sa plateforme, Pinterest espère toucher davantage d'utilisateurs. "Nous avons constaté que les utilisateurs sont 89 % plus susceptibles de manifester leur intention d'acheter les produits tagués dans une Epingle Idée que dans une Epingle Produit standard", détaille la société dans un communiqué.



Forte de 450 millions d'utilisateurs, et autant d'acheteurs potentiels, l'intérêt de Pinterest pour le secteur de l'e-commerce n'est pas nouveau. En avril 2021, le réseau de partage de photos a signé un partenariat avec Shopify permettant à plus de 1,7 million de marchands Shopify à travers le monde d’importer facilement leurs produits sur Pinterest et les transformer en Épingles Produit achetables.



En étendant cette solution aux Epingles Idées, l'idée reste de multiplier les conversions. La possibilité de taguer des produits dans les Épingles Idées est disponible pour tous les comptes professionnels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et sera déployée dans le reste du monde d'ici quelques mois. Pinterest rejoint ainsi peu à peu Facebook, qui cherche à transformer WhatsApp et surtout Instagram en véritables canaux d’achat.