Pinterest poursuit son offensive dans l'e-commerce avec un outil de télé-achat

Pinterest, le réseau de partage de photos, poursuit son offensive dans l'e-commerce. Le réseau social a annoncé le 29 octobre 2021 lancer Pinterest TV, une solution de shopping vidéo. Un outil dont se saisissent plusieurs plateformes d'e-commerce et qui pourrait transformer sur le long terme les façons de vendre et de consommer.



Lien vers les sites, promotions...

Concrètement, Pinterest TV prend la forme d'une série d'épisodes originaux qui mettent en vedette des créateurs. Ces derniers peuvent présenter et étiqueter des produits afin que les utilisateurs puissent les acheter facilement. Ils peuvent également proposer des expériences de télé-achat en direct, en affichant des détails sur les produits et les prix, les collaborations des marques, les stocks et un module pour proposer des offres de réduction à durée limitée.



Il suffit de cliquer sur l'icône TV qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l'application Pinterest pour voir les épisodes, interagir avec les hôtes, poser des questions via le chat et obtenir des réponses en direct.



Les épisodes de Pinterest TV, qui vont officiellement débuter le 8 novembre, sont actualisés régulièrement et disponibles à la demande. Il est aussi possible de les enregistrer pour les revoir plus tard. "Les utilisateurs pourront profiter de remises de marques telles que All Birds, Crown Affair, Melody Ehsani, Outdoor Voices, Mented et plus encore", liste Pinterest.



Diversifier ses sources de revenus

En parallèle, Pinterest lance un studio virtuel pour aider les créateurs à développer un contenu unique, fournir le support nécessaire et mettre au point les épisodes. Le réseau social assure que les créateurs ayant hébergé des épisodes de Pinterest TV pendant la phase pilote ont augmenté leur nombre d'abonnés sur la plateforme. Certains créateurs "ayant plus que doublé" leur nombre d'abonnés après un épisode en direct.



Avec cette nouvelle solution de vidéo, Pinterest essaye de se réinventer et sans doute de toucher un public plus jeune adepte de ce type de contenus comme le montre la très populaire application TikTok. Le réseau social veut se transformer pour être plus qu'une source d'inspiration, et devenir une véritable plateforme d'e-commerce. Une façon pour Pinterest de diversifier ses sources de revenus.