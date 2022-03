e-Commerce : Pinterest lance une solution de paiement sans quitter l'appli

Pinterest a dévoilé le 10 mars 2022 une série de nouvelles fonctionnalités tournées vers le shopping. Son objectif : que les utilisateurs puissent acheter tout ce qu'ils voient sur la plateforme le plus facilement possible. De nouvelles fonctionnalités qui visent à améliorer l'expérience d'achat et permettre aux annonceurs et aux créateurs de mieux cibler leur public grâce à une approche personnalisée.



Pinterest Checkout permet aux clients de régler leurs achats sans quitter l'application auprès de nombreux commerçants. Cette fonctionnalité est rendue possible grâce au partenariat conclu entre Pinterest et Shopify. Pour l'instant, l'option de paiement est en bêta aux Etats-Unis et devrait être plus largement déployée dans le courant de l'année.



Cibler les utilisateurs selon leurs préférences

Avec la fonctionnalité API Pinterest pour le shopping, les commerçants peuvent créer ou télécharger leurs catalogues de produits et maintenir les prix à jour. Une façon pour les marques d'êtres plus visibles et de booster leurs ventes en ligne.



En parallèle, Pinterest a mis en place Votre Boutique, une page avec des recommandations d'achat personnalisées qui affiche des contenus publiés par des créateurs et les marques. Le contenu varie d'un utilisateur à l'autre, en fonction de leurs centres d'intérêts, puisque la page est alimentée par un algorithme axé sur les préférences de chacun. Cette fonctionnalité est en version bêta pour des utilisateurs américains avant d'être plus largement déployée aux Etats-Unis puis à l'international.



Enfin, l'outil Pinterest Trends permet aux créateurs, annonceurs et commerçants d'avoir une visibilité en temps réel sur les tendances, pour activer des campagnes et créer du contenu selon ce que leur communauté plébiscite. Cette fonctionnalité accessible aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, devrait être disponible dans d'autres pays dans le courant de l'année.



Les réseaux sociaux à l'assaut du social shopping

En 2021, Pinterest a dépassé les 2 milliards de dollars de revenus. Le réseau social revendique 500 millions d'utilisateurs par mois à travers le monde. Pinterest espère séduire un nombre croissant d'annonceurs et de commerçants avec ses nouvelles fonctionnalités. Elle n'est pas la seule plateforme à se tourner vers l'e-commerce. Facebook, Instagram, Snapchat en encore TikTok souhaitent également tirer profit de ce secteur.