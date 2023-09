Pitchy, Plan A, Lepaya… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Pitchy a levé 40 M€

Marketing & Communication

Solution de créations vidéo pour les grandes entreprises.

Investisseurs : Seventure Partners, Isatis Capital, Entrepreneur Invest



Plan A a levé 27 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de reporting ESG pour les entreprises.

Investisseurs : Lightspeed Venture Partners, Deutsche Bank, Opera Tech Ventures, business angels



Lepaya a levé 25 M€

RH, Education

Plateforme d’apprentissage en entreprise.

Investisseurs : Endeit Capital, Educapital, Mars Growth Capital, Liquidity Capital , Target Global , Mediahuis



Animaj a levé 22 M€

Industrie du culturel, image et média

Producteur de contenus audiovisuels pour enfants.

Investisseurs : Left Lane, Resonance, XAnge, Daphni, Motier Ventures



Angell a levé 20 M€

Transport

Conception et vente de vélos électriques.

Investisseurs : SEB Alliance, Jaina Capital, Bpifrance, CMA CGM



CO2 AI a levé 12 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme d’analyse de données sur le développement durable pour les entreprises.

Investisseurs : Partech Partners, Unusual Ventures, BCG, business angels



Caeli Energie a levé 10 M€

Aménagement d’intérieur et d’extérieur

Concepteur d’un climatiseur basse consommation.

Investisseurs : Asterion, Starquest, Bpifrance, Rise Proptech Fund



Stane a levé 10 M€

Beauté, Santé

Plateforme proposant aux professionnels de santé un outil de gestion et un soutien logistique.

Investisseurs : Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes, Siparex



Stoïk a levé 8,5 M€

Finance, Assurance

Couverture d’assurance contre les risques de cyberattaques et logiciel de cybersécurité.

Investisseurs : Munich Re Ventures, Opera Tech Ventures, a16z, Alven Capital



Epoca a levé 6,5 M€

Services à la personne

Plateforme de télésurveillance dédiée aux personnes âgées.

Investisseurs : XAnge, Ring Capital, Orange Ventures, Astorg, Investir&+, Makesense, Elzeard



Via Sana a levé 6 M€

Beauté, Santé

Plateforme de location de locaux pour les professionnels de la santé.

Investisseurs : 360 Capital Partners, business angels



Fairmoove a levé 5,1 M€

Loisirs, Tourisme

Plateforme de réservation dans le domaine du tourisme responsable

Investisseurs : Entrepreneurs Invest, Bpifrance, WMH Project, business angels



Qualisteo a levé 5,1 M€

Energie

Développeur d’une solution permettant aux industriels de réduire leur consommation énergétique.

Investisseurs : Andera Partners, Enerfip, Liberset, Emeraude Solaire, Johes, TS Events



Upmem a levé 4,5 M€

Applications et technologies d’entreprises

Développeur d’une puce destinée à accélérer des applications big data.

Investisseurs : Eic Fund, Partech Partners, Western Digital Capital, C4 Ventures



Bubblemaps a levé 2,5 M€

Entreprise de Services du Numérique

Solution d’audit de tokens de finance décentralisée et de NFT.

Investisseurs : INCE Capital, Stake Capital, Momentum 6, V3ntures



Ixcys a levé 2,5 M€

Entreprise de Services du Numérique

ESN spécialisée dans les solutions pour les points de vente.

Investisseurs : GSO Capital, Credit Agricole Aquitaine Expansion, Aube Management, Region Sud Investissement, business angels



Flagcat a levé 1,6 M€

Industrie du culturel, image et média

Développeur d’un moteur de création de fiction sous format webtoon.

Investisseurs : Seedcamp, Motier Ventures, Purple, Otium Capital, Kima Ventures, Super Capital



E-Recycle a levé 1,5 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de reconditionnement d'appareils électroniques.

Investisseurs : Demeter, Siparex



abCSR a levé 1,5 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme d’évaluation RSE pour les entreprises.

Investisseurs : Fiteco, Axens, RSE Invest



4.71 a levé 1,4 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Développeur d’une solution d’interconnectivité entre les outils de gestion financière des entreprises.

Investisseurs : Ui Investissement, Caisse Régionale Centre France, CACPF Capital Innovation, business angels



BeeToGreen a levé 1,2 M€

Transport

Marketplace d’achats et de location de vélos pour les entreprises.

Investisseurs : Groupe Regnier, business angels, Tudigo



Mister IA a levé 1 M€

Applications et technologies d’entreprises

Formation à l’IA générative pour les entreprises.

Investisseurs : business angels