Deep tech, cyberharcèlement, open data… Emmanuel Macron dévoile son programme numérique

Le président candidat Emmanuel Macron veut investir 30 milliards d'euros dans le cloud, l'IA, les semi-conducteurs et le quantique. La téléconsultation et la télésurveillance doivent également continuer à être déployées. Il prévoit aussi de réguler davantage l'espace numérique pour lutter contre le harcèlement et les cyberattaques. Voici les propositions phares du programme numérique de LREM.