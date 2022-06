Platform.sh, Hokodo, Strapi… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Platform.sh a levé 133 M€

Télécommunication

Plateforme d’hébergement cloud.

Investisseurs : Digital+ Partners, Morgan Stanley Expansion Capital, Revaia, BGV, Eurazeo, Hi Inov, Partech



Hokodo a levé 37 M€

Finance, Assurance

Solution de paiement différé à destination des entreprises.

Investisseurs : Notion Capital, Korelya Capital, Mundi Ventures, Opera Tech Ventures



Strapi a levé 29 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution de gestion de contenu open source.

Investisseurs : CVR, Flex Capital, Index Ventures, Raisesherpas business angels



Onepilot a levé 15 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution de support client basée sur l’IA.

Investisseurs : Otium Capital, Cap Horn, First Bridge Ventures, Global Founders Capital



Scintil Photonics a levé 13,5 M€

Télécommunication

Solution de transmission optique très haut débit.

Investisseurs : Robert Bosch Venture Capital, Innovacom, Supernova Invest, Bpifrance



Dattak a levé 7 M€

Finance, Assurance

Assurance pour l’indemnisation des cyberattaques.

Investisseurs : XAnge, business angels



Auum a levé 6 M€

Distribution, Logistique, Retail

Production de machines de nettoyage de verres en entreprise.

Investisseurs : Starquest Capital, Founders Future, Maif Impact, Foodles, business angels



Pepette a levé 6 M€

Animaux

Conception et livraison de repas pour les animaux de compagnie.

Investisseurs : Ambrosia, Go Capital, business angels



DCbrain a levé 5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution d’optimisation des chaînes d’approvisionnement.

Investisseurs : Statkraft Ventures, Breed Reply, Aster, Bpifrance, KIC InnoEnergy, CoWIN



Cosmian a levé 4,2 M€

Sécurité & Cybersécurité

Solution de chiffrement de données.

Investisseurs : Banque Postale, Elaia Partners, Fiblac, business angels



Leanspace a levé 4 M€

Applications et technologies d’entreprise

PaaS disposant de briques logicielles pour l’industrie du spatiale.

Investisseurs : Karista, 42Cap



Formance a levé 3 M€

Finance, Assurance

Solution « low code » de gestion et suivi de flux de paiement.

Investisseurs : Hoxton Ventures, Frst Capital, Y Combinator, Magic Fund, business angels



Mökki a levé 1,8 M€

Immobilier, Construction

Solution de recyclage dans le secteur de l’immobilier.

Investisseurs : Second Century Ventures, business angels



Sqwad a levé 1,5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution de collaboration entre les marques en ligne.

Investisseur : Samaipata Ventures



Bleen a levé 1,5 M€

Aménagement d’intérieur et d’extérieur

DNVB spécialisée dans le jardinage.

Investisseur : business angels



Aletiq a levé 1,2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution d’optimisation des processus de conception et fabrication en industrie.

Investisseur : Kima Ventures, Angel Invest, BACS-Innov, Another.vc, business angels



GreenGo a levé 1,2 M€

Environnement

Plateforme de location de logements éco-responsables.

Investisseur : business angels





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.