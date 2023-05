Plébiscitée aux États-Unis, Quanteec améliore la diffusion des vidéos en ligne

Pour la première fois, en février 2022, l’audience du streaming dépassait celle des chaînes sur les télévisions aux États-Unis. Depuis l’annonce de ces chiffres par l’institut Nielsen, équivalent américain de Médiamétrie, la tendance se confirme. "Nous vivons un gros changement. Tous les diffuseurs basculent de la télévision classique par satellite ou TNT à la télévision via les applications, les sites web et les TV connectées. Beaucoup d’utilisateurs sont en train de migrer", témoigne Daniel Négru qui travaille dans le streaming depuis 20 ans.



Problème : il a recensé une trentaine de pannes ou crashs ces deux dernières années sur les grands événements partout dans le monde à l’occasion de pics d’audience. "Cela oblige les diffuseurs à avoir régulièrement recours au déploiement et à l’utilisation sur-excessive de serveurs additionnels pour répondre à cette demande en pleine expansion", explique t-il. C’est précisément pour répondre à cette problématique que Daniel Négru a créé Quanteec à Bordeaux et lancé une technologie alternative en juin 2021.

Quand un utilisateur devient serveur pour un autre

Partant du constat que les équipements terminaux des spectateurs (TV, smartphones, tablettes, ordinateurs) sont aujourd’hui suffisamment évolués pour assurer des fonctions de re-diffusion, Quanteec propose une technologie qui en tire parti. "Chaque utilisateur devient un serveur pour les autres, c’est-à-dire qu’il regarde un match de football et retransmet dans le même temps à un autre spectateur."



Techniquement parlant, un module logiciel est intégré au sein du player vidéo du diffuseur. "C’est très simple à intégrer. Ensuite le module fait le travail", explique Daniel Négru. Deux à trois ans de Recherche & Développement ont toutefois été nécessaires pour lever des obstacles.



"Pour que chaque utilisateur bénéficie de la meilleure qualité, nous avons créé un algorithme pour recomposer le flux non pas à partir d’un seul utilisateur mais de plusieurs. Il s’agit d’éviter que l’utilisateur qui a un petit réseau n’impacte la qualité de la vidéo de l’utilisateur suivant. Par ailleurs, au-delà de résoudre les problèmes de qualité, nous souhaitions que notre technologie économise de l’énergie. Les algorithmes sont donc multi-critères. Au final, en utilisant notre technologie, le diffuseur sait combien il économise en énergie par rapport à un cas classique sans Quanteec."

Des promesses de qualité, d’économie d’énergie et de coût

C’est cette technologie qui a valu Quanteec de recevoir deux prix en avril sur le salon NAB Show de Las Vegas dont celui du produit de l’année dans la catégorie streaming. "Les lauréats du prix du produit de l’année 2023 ont démontré à quel point ils peuvent aider les créateurs et fournisseurs de contenus à relever les défis présents et futurs, en révolutionnant le cycle de vie du contenu à toutes ses étapes", a déclaré Eric Trabb, vice-président senior et Chief Customer Success Officer de l’association NAB.



Quanteec fait, en l’occurrence, la promesse d’avoir jusqu’à 20 fois plus de spectateurs sans déployer de serveurs supplémentaires. L’entreprise met également en avant 20, 30 voire jusqu’à 50 % d’économie d’énergie tout en réduisant les coûts de diffusion. "Si le nombre de données échangées au global ne change pas, il y en a moins qui sortent des serveurs qui restent nécessaires. La facture payée aux fournisseurs de serveurs est donc en baisse. Quant aux données échangées entre utilisateurs dans le cadre de notre technologie, nous les facturons au moins 25 % moins chères. Il s’agit en revanche du même modèle économique", précise Daniel Négru.

Une quarantaine de plateformes

Quanteec est aujourd’hui présent sur une quarantaine de plateformes notamment dans le secteur de la webcam touristique et du sport particulièrement ciblé. "Il y a un vrai intérêt à utiliser notre technologie lors d’un événement sportif dans la mesure où beaucoup d’utilisateurs le regardent en même temps", assure Daniel Négru. De récents partenariats ont été noués avec SportAll, place de marché dédiée au streaming sportif et FeedConstruct, fournisseur européen de données sportives.



A court terme, Quanteec aimerait convaincre un gros diffuseur. D’où sa présence renforcée sur les salons. C’était la première fois que l’entreprise bordelaise se rendait sur celui de Las Vegas. Elle participera également au deuxième plus gros salon mondial du secteur à Amsterdam. L’IBC 2023 aura lieu du 15 eu 18 septembre.