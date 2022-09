Pledg attaque le segment du BNPL B2B avec Allianz Trade

La start-up française Pledg, spécialisée dans les solutions de paiement fractionné (BNPL) en marque blanche pour les e-commerçants, se lance dans le paiement différé B2B avec Allianz Trade.



La solution développée par les deux partenaires sera mise en place sur des sites e-commerce et des places de marché de produits ou de services professionnels, afin que les clients puissent régler leurs fournisseurs en plusieurs fois et obtenir des délais de paiement, en profitant d'une expérience de paiement proche de celle des sites marchands grand public.



moderniser l'affacturage

Qui dit délais de paiement, dit risque d'impayés. C'est le métier d'Allianz Trade, leader mondial de l'assurance-crédit, qui garantit à ses clients que leurs créances soient recouvrées ou indemnisées. Pledg, de son côté, pratique le paiement fractionné dans le BtoC depuis fin 2016. Il appliquera ce modèle, qui consiste à permettre aux fournisseurs d'être payés instantanément tandis que leurs clients paient en plusieurs fois, au monde professionnel.



Les décisions de crédit, prises en temps réel, reposeront sur les systèmes d'information d'Allianz Trade qui analyseront la santé financière de l'achteur. L'assureur déclare qu'il dispose de données financières et commerciales sur plus de 80 millions d'entreprises dans le monde. En cas d'impayé, Allianz Trade se chargera du recouvrement pour le compte de Pledg, et de l'indemnisation le cas échéant.



"En modernisant la pratique d’affacturage, nous permettons de bénéficier d’un usage habituel dans le monde des entreprises, le paiement à 30 ou 60 jours, en ligne et en boutique, sans risque, simplement", explique dans un communiqué Jacques-Olivier Schatz, directeur général chez Pledg.

pledg s'impose comme un acteur majeur en france

La société revendique 400 clients en France et en Europe, parmi lesquels Leroy merlin, Odalys Vacances et Corsair. Elle est partenaire de La Banque Postale dans sa filiale de paiement fractionné Django, créée en mars dernier.



Après avoir conquis le marché grand public, le BNPL BtoB est actuellement en plein essor en Europe. En France, la fintech Hero et la start-up Hokodo cible spécifiquement ce segment du marché. D'autres start-up comme Defacto ou Kresus proposent diverses solutions pour répondre aux problématiques de délais de paiement et moderniser l'escompte et l'affacturage. L'autre grand acteur présent à la fois sur les marchés BtoC et BtoB est Alma.