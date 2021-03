Pledg, spécialiste des solutions de paiement, lève 80 millons d'euros pour accélérer sa croissance

Pledg annonce une nouvelle levée de fonds de 80 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Portag3 Ventures et Aquiline Capital Partners ainsi que Smart Lenders Asset Management, Financière Arbevel et ODDO BHF. Il s'agit de la deuxième levée de fonds pour Pledg, la première d'1,2 million d'euros datant de 2017.



Accélérer sa croissance

Cette opération a pour objectif de multiplier les volumes de transaction par 10 et de gonfler les effectifs par 3 d'ici 2021, détaille la start-up dans son communiqué. La jeune pousse française annonce également le lancement d'un fonds commun de titrisation (FCT).



A l'occasion de cette levée de fonds, Jacques-Olivier Schatz, ancien CEO de la néobanque Nickel et COO de l'insurtech Wakam, prend le poste de COO de Pledg. Son arrivée doit permettre de "franchir une étape majeure dans la croissance de Pledg", d'après Nicolas Pelletier, cofondateur et CEO de la fintech.



Des solutions de facilité de paiement

Fondé en 2016, Pledg était spécialisé dans un premier temps dans les achats groupés entre amis avant de se lancer dans les solutions de financement instantanée dédiées aux particuliers et aux professionnels qui achètent sur les sites de commerce en ligne et en magasin. Ce service est disponble dans 9 pays européens : France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal.



La particularité de ces solutions est son système monétique "inédit" d'après Pledg, qui leur permettent de s'adapter à tous les prestataires de paiement et marketplaces. Ainsi, les solutions de paiement en plusieurs fois et de paiement différé s’intègrent en une heure et ne nécessitent pas de changement dans les process comptables existants des marchands.



Du côté des particuliers, Pledg offre aux consommateurs la possibilité de payer plus tard ou en plusieurs fois, une fois leur panier validé. Les commerçants partenaires affirment avoir vu leurs ventes augmentées de 20 % et un doublement du panier moyen.



Une centaine de retailers dans son portefeuille

L'entreprise déclare que ses solutions de paiement ont conquis près de 100 retailers. Parmi ses clients, elle compte de grandes enseignes telles que ManoMano, Decathlon, Odalys, Acuitis ou encore Leroy Merlin.



Pledg est loin d'être le seul acteur sur ce segment de marché. Les start-up comme Alma, qui a récemment levé 49 millions d'euros, ou Finexkap, mais aussi des géants comme PayPal proposent des outils similaires.