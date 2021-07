Pleo lève 150 millions de dollars pour sa nouvelle approche de la gestion des dépenses en entreprise

Pleo, qui ambitionne de transformer la gestion des dépenses en entreprise, a annoncé mardi 6 juillet 2021 avoir levé 150 millions de dollars. Une levée de fonds en série C qui valorise la pépite danoise à 1,7 milliard de dollars. Ce tour de table est mené par Bain Capital Ventures et Thrive Capital, avec la participation des investisseurs historiques que sont Creandum, Kinnevik, Founders, Stripes et Seedcamp.



Gestion automatique des notes de frais

La start-up fondée en 2015 propose une solution de gestion des dépenses et des notes de frais en entreprise prête à l'emploi. A l'origine l'offre de Pleo est composée de cartes de crédit prépayées pour les dépenses professionnelles ainsi qu'une application de gestion des dépenses. Les salariés peuvent acheter les choses dont ils besoin dans le cadre de leur travail et les équipes financières peuvent facilement suivre toutes les dépenses de l'entreprise. Pour les autres dépenses, il suffit de prendre le justificatif en photo.



La solution de Pleo automatise la gestion des dépenses en saisissant les reçus lors des déplacements et en catégorisant automatiquement ces dépenses. Il n'est plus nécessaire de réaliser des rapports mensuels et si la personne le demande la solution de Pleo peut rechercher les reçus dans sa boite email pour les ajouter automatiquement aux dépenses réalisées sans que la personne n'ait besoin de prendre une photo de son reçu ou de le rechercher elle-même.



Près de 17 000 clients

Pleo explique vouloir s'appuyer sur ses fonctionnalités existantes et les améliorer, tout en approfondissant ses offres spécifiques à certains marchés. Par exemple, la jeune pousse a récemment repensé son outil de remboursement Pleo Pocket.



Au-delà du Danemark, Pleo a ouvert des bureaux dans 5 autres pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Espagne et Suède) et recense un total de 300 salariés. La jeune pousse entend utiliser ce nouvel apport financier pour se lancer dans de nouveaux pays, mais elle ne précise quels sont les marchés visés, et doubler sur les six pays où elle est déjà présente. Afin de l'aider, la start-up recrute de nouvelles personnes. Pleo assure avoir déjà près de 17 000 clients utilisant sa solution.