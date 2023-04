Plombé par ses puces mémoire, Samsung voit ses profits chuter de 95%

La chute était attendue mais elle reste spectaculaire. Au premier trimestre, le bénéfice opérationnel de Samsung a plongé 95%, tombant à seulement 640 milliards de wons, soit 433 millions d’euros. C’est son plus bas niveau depuis 2009, un an avant le lancement des premiers Galaxy S, qui a transformé le groupe sud-coréen en géant des smartphones.

Cette chute s’explique par les pertes abyssales de la division dédiée aux semi-conducteurs. Plombée par le fort déclin des prix des puces mémoires, celle-ci a accusé un déficit opérationnel de 4,6 billions de wons, soit 3,1 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires a été divisé par deux. Cette branche est généralement très rentable, représentant ces dernières années plus de la moitié des profits de Samsung.

Crise de surproduction

Les autres activités de Samsung ont beaucoup mieux résisté, à commencer par l’électronique grand public, deuxième pilier de son activité. Malgré le repli du marché des smartphones, cette division a enregistré une baisse limitée à 4% de son chiffre d’affaires sur le trimestre, en partie grâce au lancement réussi, mi-février, de la gamme Galaxy S23. Ses profits opérationnels n’ont reculé que de 8%.

Surtout connu pour ses appareils grand public, Samsung est aussi un géant des semi-conducteurs. Le conglomérat est notamment leader sur le marché des puces mémoire DRAM, utilisées dans les serveurs et les ordinateurs, et NAND, intégrées dans les smartphones. Ces derniers mois, le secteur est touché par une importante crise de surproduction, en raison de la baisse historique des ventes de smartphones et d'ordinateurs.

Cela se traduit par des stocks élevés et des prix en chute libre. Samsung n’est pas le seul à souffrir. Mercredi, son principal rival sur le marché des puces mémoire, le sud-coréen SK Hynix, a publié des pertes records de 3,4 billions de wons (2,3 milliards d’euros). Fin mars, l’américain Micron avait fait état d’un déficit, lui aussi record, de 2,3 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros).

Plan d'investissements

Face à ses pertes, Samsung avait d’abord décidé de maintenir le cap, choisissant de maintenir son niveau de production pour gagner des parts de marché face à ses concurrents, qui ont dû réduire la voilure. Le groupe a cependant fait volte-face : début avril, il a annoncé une baisse “significative” de sa production. Cette annonce a depuis contribué à stabiliser les prix des mémoires DRAM et NAND. Mais les analystes n’attendent pas d’amélioration notable avant la fin de l’année.

En revanche, Samsung ne prévoit pas de réduire ses dépenses en capital. En 2022, il a investi 48 billions de wons (33 milliards d’euros), notamment pour accroître ses capacités de production de puces. Il souhaite renforcer son activité de fonderie (fabrication de puces conçues par d’autres), espérant même rattraper le taïwanais TSMC, le leader incontesté du secteur.

Dans les puces mémoire, Samsung espère que la poursuite de ses investissements lui permettra d’accroître ses parts de marché lorsque la demande repartira, alors que ses rivaux SK Hynix et Micron, plus petits et moins diversifiés, ont dû revoir leurs projets d'expansion à la baisse.