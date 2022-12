Plus besoin de smartphone pour accéder au navigateur Waze à bord de certains véhicules Renault

Pour la première fois Waze est intégré dans le système d'info-divertissement d'un véhicule. Le calculateur d'itinéraire a annoncé le 6 décembre 2022 avoir noué un partenariat avec Renault. Le constructeur automobile propose directement depuis le système multimédia OpenR Link l'application Waze à bord du Nouvel Austral et de la Mégane E-Tech dans les pays européens.

Téléchargement depuis OpenR Link

Les conducteurs doivent télécharger Waze depuis l'application mobile My Renault ou directement depuis Google Play via l'interface OpenR Link. Il est possible de créer un compte ou d'accéder à son compte. Cela permet donc d'accéder à ses itinéraires favoris et à ses destinations favorites. Les conditions de circulation en temps réel, ce qui a fait connaître Waze très largement, sont également directement retranscrites.

Renault assure être la première marque à proposer l'application Waze directement dans le système multimédia de ses véhicules. Cela facilite l'accès à l'application, et toutes ses fonctionnalités, puisqu'elle est directement projetée sur l'écran vertical 12'' proposé à bord de ces véhicules. Il n'est plus nécessaire de passer par son smartphone. Le constructeur promet un meilleur confort et plus de sécurité. Les autres fonctionnalités du véhicule restent accessibles même lorsque Waze est activé.

Se différencier avec les systèmes embarqués

L'application de navigation est plébiscitée en France puisque ce 20 millions d'utilisateurs actifs par mois qui sont enregistrés dans l'Hexagone. Cela explique la démarche de Renault. "Nous sommes convaincus que de nombreux utilisateurs de Waze apprécieront cette nouvelle fonctionnalité lorsqu’ils seront au volant de la Nouvel Austral et la Renault Megane E-Tech électrique, déclare Jérôme Seror, directeur de l’expérience digital client chez Renault. Elle s’inscrit dans notre engagement contenu d’offrir à nos clients une expérience de conduite intuitive, immersive et connectée."

Le constructeur propose également des applications comme Google Maps et Spotify. La différentiation des constructeurs automobiles passe désormais également par le système d'info-divertissement embarqué à bord de leurs véhicules. Système d'info-divertissement depuis lesquels il sera également possible de commercialiser des services directement aux conducteurs.