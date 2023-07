Polar Analytics, Nomadia, Aviwell… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Polar Analytics a levé 8 M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’une plateforme d’analyse de données pour e-commerçants.

Investisseurs : Point Nine capital, Frst Capital



Nomadia a levé 6 M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur de solutions de mobilité dédiées aux professionnels itinérants.

Investisseur : HgCapital



Aviwell a levé 4,5 M€

Animaux

Concepteur de produits alimentaires pour les éleveurs afin d'améliorer la croissance et la santé de leurs animaux.

Investisseurs : Elaia Partners, MFS Investment Management, 3C Capital, business angels



Oreegami a levé 4 M€

RH, Education

Plateforme de formations en marketing digital.

Investisseur : iXO Private Equity



Impact+ a levé 2 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Editeur d'un outil de mesure d’empreinte carbone pour les acteurs de la publicité numérique.

Investisseur : Elevation Capital Partners



Alltheway a levé 1 M€

Transport

Plateforme d'enregistrement et de récupération des bagages destinée aux voyageurs aériens.

Investisseurs : Accor, business angels



Greenfib a levé 750 000€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Concepteur d'une alternative au plastique.

Investisseurs : business angels



Factoryz a levé 350 000€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Editeur d'un logiciel destiné au réemploi et à la revente d’équipements industriels.

Investisseurs : Pays de la Loire Développement, Pays de la Loire Participations



Weezl a levé un montant non communiqué

Sport

Développeur d’un chatbot spécialisé dans l’explication des règles de sports.

Investisseurs : business angels



Naali a levé un montant non communiqué

Beauté, Santé

Fabricant de compléments alimentaires à base de safran.

Investisseur : Holnest





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.