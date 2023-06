Pollen Robotics lève 2,4 millions d'euros pour le développement de son robot Reachy

Pollen Robotics veut sortir les robots des laboratoires de recherche pour les faire entrer en interaction avec des personnes et des objets dans des environnements du quotidien. Une nouvelle étape est franchie dans cette direction.



Créée en 2016 à Bordeaux par deux anciens chercheurs de chercheurs à l'INRIA avec des doctorats en robotique et intelligence artificielle, cette entreprise spécialisée dans la robotique de service vient de boucler sa première levée de 2,4 millions d’euros auprès d'un investisseur privé, de la BPI et de deux banques.



Une somme qui s’ajoute aux 2 millions de dollars remportés fin 2022 à l’occasion du concours international d’innovation XPRIZE où les équipes de Pollen Robotics étaient arrivées deuxièmes. C’est donc au total plus de 4 millions d’euros que l’entreprise bordelaise va mettre à profit pour étoffer les équipes de R&D et ainsi accélérer le développement de son robot, notamment son nouveau bras.

Un robot présenté au CES 2020

Produit phare de la société Pollen Robotics, Reachy a été lancé à l’occasion du CES de Las Vegas en 2020. Déjà commercialisé auprès de laboratoires de recherche dans sa première version, une deuxième version verra le jour fin 2024.



"Ce sera un robot plus robuste, capable de soulever plus de poids, doté de moteurs plus puissants, stable. La pince sera changée, les articulations permettront des mouvements plus fluides. Egalement équipé d’une caméra 3D en plus d’un radar Lidar, il apportera plus de précision et de répétabilité", détaille Elsa Kervella, directrice commerciale et marketing de Pollen Robotics. Reachy peut d’ores et déjà fonctionner seul en autonomie ou être téléopéré à distance à l'aide d'un casque et de manettes de réalité virtuelle.

Des modules séparés

Parallèlement, Pollen Robotics développe une offre SaaS pour accompagner des entreprises dans différentes étapes de leur développement, en premier lieu des sociétés dans le domaine de la robotique de service et des sociétés de service – services à la personne, la restauration, ou retail notamment – l’idée étant qu’elles s’appuient sur la technologie de Pollen Robotics plutôt que d’avoir à tout développer elles-mêmes.



"Reachy va continuer à exister comme une sorte de vitrine de toutes les compétences que nous mettons à disposition d’autres acteurs, mais il sera aussi possible d’avoir uniquement accès à certains éléments de notre technologie, par exemple le bras, la pince ou une articulation. Quel que soit le composant acheté, nous proposerons des suites logicielles, sous forme d’abonnement, pour assister les utilisateurs de notre technologie dans le prototypage d’application en rapport avec leur domaine", explique Elsa Kervella.



A titre d’exemple, la société Enchanted Tools utilise déjà l’articulation Orbita de Pollen Robotics dans son robot Miroka, au niveau du cou et des poignets. "Cette articulation est initialement présente dans le cou de Reachy. En plus du composant hardware, nous leur fournissons le module software pour assurer l'intégration d'Orbita avec son robot", précise Elsa Kervella. Pollen Robotics proposera ainsi un set complet de briques technologiques avec du hardware, du software et des solutions de collecte de données et d’intelligence artificielle.



"Pour que le robot puisse, de façon autonome, reconnaitre des objets et les déplacer selon ce qu’on lui demande de faire, il est forcément équipé d’IA", témoigne Elsa Kervella qui rappelle une autre particularité de Pollen Robotics : celle d’être en open source "Y compris le hardware", souligne-t-elle. "Cela fait partie de notre ADN. Nous souhaitons que toute la communauté de la robotique de service et interactive puisse bénéficier de notre travail."



Pollen Robotics, composée de 19 collaborateurs, sera présente les 6 et 7 juillet dans la zone Humanoids de la Robocup, compétition mondiale de robotique qui se tiendra à Bordeaux du 4 au 10 juillet.