Porsche cherche à faire émerger des start-up autour de la mobilité avec UP.Labs

Porsche se rapproche d'UP.Labs pour faire émerger des start-up. Le constructeur automobile a annoncé le 7 juin 2022 une coopération sur trois ans avec UP.Labs, un incubateur un peu particulier, dans le but de faire émerger six start-up entre 2023 et 2025 avec des business model innovants dans différents secteur de la mobilité.



Maintenance prédictive et digital retail

Maintenance prédictive, transparence de la supply chain, digital retail… sont au programme de cet incubateur d'un nouveau genre. UP.Labs est décrit comme "un nouveau modèle et une nouvelle structure d'incitations pour capturer toute l'agilité et l'innovation des start-up ainsi que l'échelle et les ressources d'une entreprise" par son cofondateur et CEO John Kuolt. L'équipe américaine est composée d'entrepreneurs, spécialistes des technologies, chefs de produits qui ont déjà co-développé de nombreuses start-up en collaboration avec des entreprises partenaires.



UP.Labs va travailler directement avec Porsche pour développer des start-up adaptées aux métiers du constructeur automobile qui peut ensuite les intégrer à son organisation : les start-up seront minoritairement détenues par Porsche qui possède également une option pour les racheter au bout de trois ans. Les développements ont déjà débuté pour les deux premières start-up qui doivent voir le jour avant la fin de l'année 2022.

Sécuriser un accès aux talents

"Nous voulons renforcer notre écosystème existant de start-up avec un acteur extérieur", explique Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board of Porsche AG et Member of the Executive Board for Finance and IT. Porsche est actif depuis 2016 à identifier et prendre des parts dans une quarantaine de start-up avec des nouveaux business model et de nouvelles technologies. "Avec UP.Labs, Porsche sécurise un accès aux talents internationaux et leur savoir-faire, ajoute Lutz Meschke. Le but est de renforcer la position de Porsche dans la phase actuelle de transformation de l'industrie automobile sur le long terme."



Concrètement UP.Labs commence par trouver des entreprises partenaires, Porsche est la première. Puis, chaque start-up qui voit le jour doit répondre à une problématique particulière rencontrée par l'entreprise partenaire. TechCrunch explique qu'au début UP.Labs a cherché tous les problèmes possibles chez Porsche, a fait des rapprochements et proposé de premières idées pour y répondre. Le but pour Porsche est de pouvoir accéder à un vivier de talents dans les nouvelles technologies et autres sciences de la donnée auquel il ne pourrait pas accéder autrement.