Porsche, Here et Vodafone testent un système d'alerte en temps réel en 5G

Porsche, Here Technologies et Vodafone testent un système d'alerte en temps réel. Les partenaires ont annoncé mardi 29 juin 2021 le lancement de cette étude de faisabilité conjointe dont le but est de parvenir à une solution d'amélioration de la sécurité routière en combinant 5G et localisation en temps réels des situations de conduite potentiellement dangereuses.



Les trois partenaires cherchent à mettre au point un système d'alerte en temps réel permettant aux véhicules et à leurs conducteurs de recevoir rapidement des informations concernant un danger potentiel. L'accent est particulièrement mis sur les situations dangereuses difficilement visibles pour les conducteurs, notamment lorsqu'un véhicule bloque la visibilité.



Des tests au Vodafone 5G Mobility Lab

De premiers tests, dans des conditions similaires à des situations de la vie quotidienne, sont réalisés au Vodafone 5G Mobility Lab à Aldenhoven. Des caméras et des capteurs de bord de route collectent des données qui sont traitées et analysées directement par ces unités de bord de route dotées de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Les partenaires cherchent à identifier tout particulièrement "les objets et les changements de comportement des autres usagers de la route, ou les conditions routières qui pourraient entraîner des situations dangereuses".



Contrairement à d'autres systèmes, ici le traitement des données n'est pas réalisé dans des centres de cloud computing centralisés mais à la périphérie du réseau grâce au Multi-access Edge Computing (MEC). Avec ce système les partenaires veulent gagner du temps et parvenir à échanger les données en temps réel. Here, Porsche et Vodafone évoquent une latence de moins de dix millisecondes pour la réception des alertes par le conducteur. Ces informations sont localisées avec précision grâce à une cartographie HD. Lorsque cela est nécessaire, des alertes sont transmises aux véhicules aux alentours via le réseau mobile 5G.



Des essais complémentaires

"Ce PoC nous donne l'occasion de mener des recherches dans le domaine de la 5G et de tester les dernières technologies et les services de localisation pour le développement de futurs produits", explique André Schlufter, responsable de la connectivité et de la gestion des SIM chez Porsche AG. Après ces premiers essais, les partenaires prévoient d'optimiser leur système et d'évaluer son potentiel dans le cadre d'une utilisation quotidienne. D'autres tests, dans différentes conditions, seront réalisés.