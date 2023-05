Porsche va équiper plusieurs de ses futurs modèles des systèmes de conduite de Mobileye

Porsche choisit Mobileye pour les fonctions de conduite automatisée de ses futurs voitures de sport. Après BMW ou encore Nissan, la pépite israélienne, filiale d’Intel, acquiert ainsi un nouveau client prestigieux. Les deux sociétés ont annoncé leur partenariat ce 9 mai 2023. Il intervient après que Porsche ait retiré ses investissements dans Argo AI, qui développait également un système de conduite autonome, entraînant en partie la fermeture de la start-up.



La plateforme technologique SuperVision de Mobileye servira donc de base aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de prochains véhicules Porsche, mais l’entreprise n’a pas précisé quels modèles en seraient équipés, ni quand.



Ces derniers devraient proposer la fonction Navigate-on-Pilot, qui permet au véhicule de suivre des itinéraires de navigation, changer de voie de manière autonome et dépasser automatiquement les conducteurs plus lents sur les routes à plusieurs voies grâce à onze caméras positionnées tout autour de la voiture, dont la résolution peut aller jusqu'à 8 mégapixels chacune.

Soulager le conducteur dans les embouteillages

Mobileye assure que son système SuperVision permet aux conducteurs de lâcher le volant sur certains types de routes, à condition qu'ils restent prêts à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.



Michael Steiner, membre du conseil d'administration de Porsche chargé de la recherche et du développement, a expliqué que certains aspects de la conduite partiellement automatisée intéressaient l’entreprise pour soulager le conducteur, notamment en lui évitant de devoir garder les mains sur le volant en permanence dans les embouteillages.

Mais contrôler son attention

"Pour garantir une expérience de conduite digne de la marque, les systèmes seront intégrés et mis au point par les ingénieurs de Porsche. Le système qui contrôle l'attention du conducteur sera également personnalisé par les spécialistes internes de l'entreprise", a tenu à préciser l'entreprise dans son communiqué.



Elle a rappelé que Volkswagen, qui détient Porsche mais aussi Audi ou encore Lamborghini et Bentley, travaille avec Mobileye depuis plusieurs années et que d'autres marques du groupe pourraient prochainement adopter SuperVision.

Mobileye est dans une bonne passe

C’est décidemment une bonne période pour Mobileye qui affirme détenir "l'un des systèmes d'aide à la conduite les plus avancés au monde" et enregistrait 565 millions de dollars de chiffre d’affaires au quatrième semestre 2022.



Un an après son entrée en bourse, la start-up semble bien installée sur un secteur pourtant difficilement rentable à en croire le redressement judiciaire de Navya et les licenciements chez Waymo. En début d’année, Amnon Shashua, le directeur général de Mobileye, a déclaré que la filiale avait "un pipeline de revenus de plus de 17 milliards de dollars jusqu'en 2030 pour ses principaux ADAS".