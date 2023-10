Porté par le rebond de son chiffre d'affaires, Meta affiche des profits record

Après une période difficile, Meta retrouve des couleurs. Au troisième trimestre, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis près de deux ans. Sur la période, ses recettes ont grimpé de 23%, pour atteindre 34,1 milliards de dollars. Un record.

Parallèlement, “l'année de l'efficacité” lancée par Mark Zuckerberg se traduit par une baisse des dépenses de 7%. Elles ne représentent plus que 59% du chiffre d’affaires, contre 80% au troisième trimestre 2022. Par conséquent, les profits du groupe de Menlo Park s'envolent : ils atteignent 11,6 milliards de dollars, en hausse de 164% sur un an. C'est aussi un nouveau record.

Plans sociaux

Malgré ces bonnes performances, les dirigeants de Meta veulent rester prudents. "Nous sommes très exposés à la volatilité de la situation macroéconomique", a rappelé la directrice financière Susan Li lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, soulignant que "les perspectives de revenus restent incertaines". Cela n'empêche pas la société de prévoir un rebond de ses dépenses en 2024.

L’an passé, la société avait accusé la première baisse de son chiffre d’affaires. Elle était notamment pénalisée par la morosité du marché publicitaire, plombé par l’inflation et la crainte d’une prochaine récession. Elle subissait également les nouvelles règles d’Apple sur le pistage publicitaire. Et la concurrence grandissante de TikTok, qui séduit de plus en plus les annonceurs.

Face à la chute spectaculaire de son action en Bourse, Meta a annoncé deux plans sociaux en quelques mois: 11 000 emplois supprimés en novembre dernier puis 10 000 en mars. En outre, plus de 5000 postes ouverts au recrutement n’ont été pas pourvus. “La rentabilité permet l’innovation”, justifiait alors Mark Zuckerberg, le fondateur et patron du réseau social.

Investissements dans le metaverse

Cet effort sur les dépenses doit donc permettre à Meta de continuer à investir sans subir les foudres de Wall Street. Depuis quelques mois, la société souhaite accélérer sur l’intelligence artificielle générative, dans le sillage du succès de ChatGPT. Elle a opté pour une approche différente de ses rivales, ouvrant l'accès à son dernier grand modèle de langage. Et elle vient de lancer ses premiers produits grand public utilisant cette technologie.

Meta ne renonce, par ailleurs, pas à ses ambitions dans le metaverse, ce monde virtuel qui devrait, selon Mark Zuckerberg, devenir la prochaine plateforme dominante. Le groupe investit toujours massivement dans les réalités virtuelle et augmentée. Mais accumule des pertes gigantesques. Au troisième trimestre sa division Reality Labs a perdu 3,7 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, son déficit s'élève désormais à 11,5 milliards.