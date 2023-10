Porté par ses nouveaux smartphones, Huawei repasse devant Apple en Chine

C’est une nouvelle victoire symbolique pour Huawei. Revenue par la grande porte sur le devant de la scène fin août, la marque chinoise vient de récupérer la première place du marché chinois des smartphones, assurent les analystes de Jefferies, dans une note citée par l'agence Bloomberg.



Cette performance est d’autant plus impressionnante qu’elle coïncide avec le lancement des iPhones 15 d’Apple. Mais ces nouveaux modèles ont moins attiré les consommateurs chinois que les précédents. Selon le cabinet Counterpoint, leurs ventes ont reculé de 4,5% sur les 17 premiers jours de commercialisation par rapport à l’iPhone 14.



A l’opposé, le groupe de Shenzhen profite de l’engouement suscité par ses derniers smartphones, les premiers à être équipés d’une puce 5G depuis l’entrée en vigueur des sanctions américaines en 2020. Cette puce serait également la première puce à être gravée, à grande échelle, en 7 nm par un fondeur chinois.

ELAN PATRIOTIQUE

Les analystes estiment que les ventes de ces nouveaux modèles devraient être tirées par un élan patriotique, célébrant une entreprise qui a su déjouer les restrictions imposées par Washington pour mener une avancée technologique majeure pour le pays. D’autant plus qu’Apple, qui a beaucoup profité des déboires de Huawei depuis trois ans, se retrouve désormais dans le viseur de Pékin.



Huawei profite aussi, selon Counterpoint, du retour à “un cycle normal de lancement”, après une période de transition pendant laquelle le groupe chinois a dû reconstruire presque intégralement son réseau de fournisseurs. Avant le lancement de ses terminaux 5G, ses ventes affichaient déjà des gains : +41% au premier trimestre, +58% au deuxième trimestre.



“La tendance suggère que les iPhones seront battus par Huawei en 2024”, prédisent les analystes de Jefferies. La société chinoise se montre d'ailleurs de nouveau ambitieuse sur le marché des smartphones. Selon le quotidien japonais Nikkei, elle prévoit de livrer entre 60 et 70 millions d’appareils l’an prochain. En 2022, elle n’avait vendu que 30 millions d'unités, selon les estimations du cabinet IDC.

PAS DE REBOND EN EUROPE

Si Huawei ne semble plus trop limité par son stock de composants électroniques, il reste toujours pénalisé hors de Chine par l’interdiction d’utiliser le système Android de Google. Ses smartphones sont désormais équipés d’un OS maison, baptisé Harmony. Mais ils n’ont plus accès au Google Play Store, l’indispensable boutique d’applications mobiles, ce qui restreint sévèrement leur potentiel commercial. Ce problème ne se pose pas en Chine où le Play Store n’était déjà pas disponible.



Malgré une nette amélioration, le groupe chinois restera donc encore très loin de son apogée touché il y a quatre ans, lorsqu’il avait écoulé plus de 240 millions de smartphones dans le monde. Numéro deux du marché en 2019, Huawei avait même détrôner Samsung au printemps 2020, avant d'être rattrapé par les sanctions américaines.