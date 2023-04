Pour avancer plus vite dans l'IA, Google combine ses unités de recherche DeepMind et Google Brain

Longtemps rivaux en interne, les deux laboratoires de recherche de Google dans l’intelligence artificielle vont désormais travailler ensemble. Jeudi 20 avril, le moteur de recherche a en effet officialisé la création d’une nouvelle division, rassemblant les équipes de DeepMind et de Google Brain.

“En combinant tous les talents au sein d'une seule équipe, soutenue par les ressources informatiques de Google, nous allons considérablement accélérer nos progrès dans l’intelligence artificielle”, assure Sundar Pichai, le patron du géant américain. Leurs recherches "aideront à alimenter la prochaine génération de nos produits et services", poursuit-il

"Code rouge"

L’an passé, Google avait été pris de court par le lancement d’une version grand public de ChatGPT, le robot conversationnel de la start-up OpenAI, dont Microsoft est le premier actionnaire. Au point de déclencher un “code rouge” en interne. Depuis, il souhaite ajouter une couche d’IA générative dans l’essentiel de ses produits, comme sa messagerie Gmail et sa plateforme publicitaire.

La nouvelle unité de recherche en IA sera baptisée Google DeepMind. Elle sera dirigée par Demis Hassabis, le fondateur et patron de DeepMind. Jeff Dean, qui a supervisé l’ensemble des travaux en IA au sein de Google Research, n’aura plus de rôle opérationnel. Il occupera le poste de directeur scientifique.

Fondée en 2010, DeepMind avait été rachetée par Google quatre ans plus tard pour un prix estimé à plus de 500 millions de dollars. La filiale britannique s’est fait connaître du grand public quand son intelligence artificielle AlphaGo a battu plusieurs champions du jeu de go. Pendant plusieurs années, ses dirigeants ont essayé de bénéficier d’une plus grande autonomie par rapport à Google. Sans succès.

Rival à GPT-4

Au-delà de ses activités de recherche, DeepMind ne commercialise aucun produit à l’extérieur. L’ensemble de son activité est destiné aux services de Google, comme YouTube, Maps ou encore Waymo, la filiale spécialisée dans les voitures autonomes. En début d’année, elle avait été sortie de la catégorie “autre paris” d’Alphabet, la maison mère de Google. Ses dépenses avaient été intégrées aux coûts “corporate” du groupe.

De son côté, Google Brain est à l’origine de plusieurs avancées majeures du moteur de recherche. La division a notamment conçu TensorFlow, l’un des outils open source de référence dans le domaine de l’apprentissage automatique. Elle a aussi développé le réseau de neurones Transformer, désormais utilisé par une grande partie des modèles d’IA générative, en particulier GPT sur lequel s’appuie ChatGPT.

Selon le site The Information, les deux équipes collaboraient déjà depuis quelques semaines pour concevoir un grand modèle de langage, baptisé Gemini, capable de rivaliser avec GPT-4, lancé mi-mars par OpenAI. Celui-ci doit notamment permettre d’améliorer Bard, le chatbot lancé par Google, qui reste encore moins performant que son grand rival ChatGPT.