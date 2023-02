Pour la première fois, le Samsung Galaxy S23 sera équipé d'une puce Qualcomm en France

Qualcomm l'avait annoncé, il serait plus présent à l'avenir dans les smartphones Galaxy de de Samsung. Cependant, on ne savait pas encore si le concepteur américain de system on chips remplacerait les SoC de Samsung partout dans le monde, sachant que jusqu'à présent, les smartphones haut de gamme vendus par Samsung en Europe étaient équipés de ses SoC Exynos.



Le mystère est levé. A l'occasion du lancement de la série Galaxy S23, Qualcomm a précisé que le Snapdragon 8 Gen 2 équiperait la nouvelle gamme "flagship" du géant sud-coréen sur tous les marchés. C'est tout au bénéfice des consommateurs européens et français, car les puces Snapdragon sont généralement plus performantes que celles de Samsung.

Une page se tourne pour les SoC Exynos

C'est la première fois que Qualcomm se retrouve dans cette situation. Il équipait 75% de la série S22. "Qualcomm est aux avant-postes de l'innovation technologique et de la différenciation, ce qui fait d'eux un partenaire privilégié pour apporter des expériences mobiles de dernière génération, aujourd'hui et demain", déclare dans un communiqué TM Roh, directeur de la division expérience mobile de Samsung Electronics.

Le Galaxy S23 (décliné en trois modèles avec le S23+ et le S23 Ultra) sera le premier smartphone à utiliser le processeur d'images (ISP) cognitif développé par Qualcomm, une nouvelle technologie de traitement d'image en temps réel promettant de meilleures performances photographiques.

Que vont donc devenir les SoC Exynos ? Les puces made in Samsung de nouvelle génération, en collaboration avec AMD pour le GPU, pourraient revenir dans les gammes ultérieures de smartphones Galaxy S, possiblement à partir de 2025. Et entretemps, équiper le milieu de gamme avec la gamme existante d'Exynos.