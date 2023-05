Pour PTC, le cloud et la méthode agile sont le futur du design industriel

PTC organise sa première conférence Liveworx depuis la crise du Covid-19 à Boston du 15 au 18 mai 2023. L’occasion pour son CEO Jim Heppelmann de revenir sur l’évolution de la stratégie de l’entreprise au cours des quatre dernières années. Trois grandes tendances ont été évoquées.

ServiceMax, clé de voute du "digital thread"

La première est une approche toujours plus horizontale qui va de la conception et la gestion du cycle de vie produit – les activités historiques de PTC avec Creo et Windchill – jusqu’à la maintenance et la réparation des équipements, grâce notamment à l’acquisition de ServiceMax pour 1,5 milliard de dollars, finalisée en début d’année. "Un produit peut générer dix fois plus de revenus au cours de sa vie que lors de sa vente initiale", assène Jim Heppelmann.



Il s’agit de concrétiser la promesse du jumeau numérique en intégrant toutes les données des équipements jusqu’à ce qu’ils soient décommissionnés. PTC parle de "digital thread" pour représenter cette continuité : cahier des charges, conception, production, utilisation, monitoring, maintenance, recueil d’expérience, et planification du prochain produit.







ServiceMax y prend une place centrale en tant que registre de l’historique des équipements physiques, contrepartie de Windchill pour le cycle de vie numérique du produit. Epaulés entre autres par Thingworx (IoT), Servigistics (gestion des pièces de rechange), Arbortext (documentation technique) ou Vuforia (instructions 3D pour la maintenance), PTC entend couvrir tous les maillons de la chaîne à l’exception de la gestion de la relation client. Schneider Electric est l’un des clients avec lesquels PTC met en place cette stratégie.

I feel the need... the need for speed

Deuxième grande thématique : la rapidité d’exécution. Creo et Windchill sont très complets mais ont de fortes contraintes de compatibilité et représentent des piliers qui évoluent lentement mais sûrement. Or la conception de produits doit aller de plus en plus vite. Pour répondre à ce besoin, PTC a créé une unité dédiée, baptisée "Velocity group" et composée des équipes d’Onshape, solution CAO cloud native rachetée fin 2019, et d’Arena, solution PLM cloud native rachetée début 2021, avec le soutien des équipes de Codebeamer, logiciel collaboratif d’Application Lifecycle Management (ALM).



Le mot d’ordre est d’aller toujours plus vite avec de la collaboration en temps réel via un simple navigateur, mais pas seulement. Jim Heppelmann est convaincu que les méthodes de développement logiciel modernes, communément regroupées sous l’appellation "méthode agile", doivent être appliquées à la conception matérielle. "Nous sommes sur le point de voir ces méthodes agiles appliquées à tous les domaines de l’ingénierie", a-t-on pu entendre lors de la keynote.



Cela veut dire des itérations rapides dans les premiers stades de la conception, ce qui passe entre autres par la simulation. PTC continue de renforcer son partenariat avec Ansys en la matière, pour intégrer toujours plus profondément ces fonctionnalités dans ses produits. James Donkin, CTO d’Ocado, explique comment il utilise ces méthodes traditionnellement réservées au software pour créer ses robots logistiques à destination des distributeurs. Elles permettent selon lui d’aller plus vite, mais aussi de fabriquer de meilleurs produits.

Une stratégie de plateforme centrée sur le cloud

Dernier point abordé et non des moindres : le Software-as-a-Service. En 2023, on pourrait se dire que ce n’est plus un sujet, tant on a pu en entendre parler depuis dix ans. Mais le monde de l’industrie n’a pas la temporalité des start-up, et PTC s’est attaché à prendre son temps pour "bien faire les choses". Désormais, elles s’accélèrent. Le SaaS représentera 25% de son chiffre d’affaires en 2023, d’après Jim Heppelmann, et il connaît une "croissance rapide".







La stratégie de PTC en la matière s’articule autour d’une plateforme commune à tous ses produits, baptisée Atlas. "Nous nous sommes rapidement rendu compte que la transition vers le cloud était inévitable, et chacune de nos divisions produit s’est mise sur le sujet, explique Jim Heppelmann dans une sessions de Q&A dédiée à la presse. Puis nous avons réalisé qu’elles recréaient toutes des systèmes équivalents chacune dans leur coin. Nous avons donc décidé de prendre notre temps pour créer une plateforme commune optimisée. Cela nous a ralenti, mais cette approche disciplinée est bien meilleure à long terme, et je pense que cela deviendra vite très clair." Sous-entendu : par rapport à la concurrence, qui a bâclé le travail.



Le dernier logiciel en date à bénéficier de cette approche SaaS est Creo 10, dont la version "Plus" (dans le cloud) dispose d’une capacité de collaboration en temps réel. Dans l’exemple montré lors de la conférence, quatre ingénieurs travaillaient ensemble sur différents éléments d’un hélicoptère. Ils ont la capacité de créer leur propres versions pour expérimenter, puis de les fusionner avec le modèle de base, le tout de façon dynamique et transparente pour les autres. Ces fonctionnalités de "branching" et "merging" sont basées sur Onshape et sont une application concrète de la philosophie "agile" évoquée plus haut.