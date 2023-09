Pour rassurer Bruxelles, TikTok nomme un auditeur indépendant en Europe

Six mois après sa présentation, le projet Clover avance bien, assure TikTok. Mardi 5 septembre, dans un communiqué de presse, l'application de courtes vidéos annonce deux avancées importantes, visant à rassurer la classe politique européenne sur la sécurité des données de ses 150 millions d’utilisateurs au sein de l'Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse.

Auditeur indépendant

La filiale de ByteDance indique que son premier data center européen, situé en Irlande, est désormais opérationnel. “La migration des données des utilisateurs européens vers ce centre a déjà débuté”, explique-t-elle. Nos deux autres centres de données, en Norvège et en Irlande, sont en cours de construction.



Parallèlement, TikTok a signé un contrat avec la firme britannique NCC Group, spécialisée notamment dans la cybersécurité. Celle-ci sera chargée de superviser, de manière indépendante, la politique de protection des données mise en place par l’application.



“NCC Group contrôlera les données qui entrent et sortent de l'environnement sécurisé afin de valider, en toute indépendance, que seuls les employés autorisés accèdent à des types de données limités”, indique TikTok. Et l'auditeur “évaluera, et de façon continue, la sécurité des nouvelles passerelles de sécurité que nous construisons autour des données des utilisateurs européens, de l'application TikTok, de nos centres de données et d'autres infrastructures TikTok”.

Enquête de la Cnil irlandaise

L'hébergement des données en Europe, la mise en place de “passerelles de sécurité” et la nomination d’un auditeur indépendant sont les trois mesures phares du projet Clover. Celui-ci avait officiellement été dévoilé en mars, deux mois après la visite à Bruxelles de Shou Zi Chew, le patron de TikTok.



Le projet Clover doit répondre aux inquiétudes sur une potentielle collecte d’informations par les autorités chinoises. En novembre dernier, TikTok avait reconnu que des employés chinois avaient accès à certaines données sur les utilisateurs européens, tout en assurant que l’objectif n’était que d’améliorer le fonctionnement de l’application. Une enquête a été lancée par la DPC, la Cnil irlandaise, chargée de réguler TikTok.

Interdictions en Europe

Au printemps, TikTok a aussi été visé par une série d'interdictions sur le Vieux continent. La Commission européenne a été la première à demander à ses employés de supprimer l’application de leur smartphone. Elle a été suivie par le Parlement européen, puis par les gouvernements allemand et danois. En France, TikTok a été banni de tous les smartphones gouvernementaux fin mars, en même temps que Facebook, Instagram ou encore Netflix.



Le projet Clover (en référence au trèfle irlandais, où est situé le siège européen de TikTok) est similaire au projet Texas, lancé l’an passé aux Etats-Unis. Ce dernier peine cependant à convaincre. Les négociations avec l'administration Biden sont en effet au point mort depuis plusieurs mois. Et un projet de loi est toujours en discussion pour autoriser la Maison-Blanche à interdire TikTok sur le sol américain.