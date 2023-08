Pour repartir de l'avant, Threads lance une version web

Mise à jour, mardi 22 août : Comme annoncé par le Wall Street Journal, Meta va bien déployer une version web de son réseau social Threads. L'information a été confirmée par Mark Zuckerberg, le patron de la maison-mère de Facebook et Instagram. Le lancement est prévu dans "les prochains jours".



Article original, lundi 21 août : Après des débuts en fanfare début juillet, avec plus de 100 millions d’inscrits en seulement cinq jours, Threads a vu son audience chuter fortement. Pour relancer la machine, Meta va lancer une version web de son nouveau réseau social, rival de Twitter, assure le Wall Street Journal.



Jusqu’à présent, l'accès à Threads depuis un ordinateur est extrêmement limité : il est simplement possible de lire des messages ou de voir un profil. Pour accéder à leur fil d’actualités personnalisé ou pour poster un message, les utilisateurs doivent obligatoirement télécharger l’application mobile.

Fonctionnalités manquantes

Threads semble avoir été lancé dans l’urgence, pour profiter des multiples polémiques autour d’Elon Musk – en particulier lorsque le nouveau patron de Twitter, depuis renommé X, avait décidé de limiter le nombre de messages pouvant être vus quotidiennement. De nombreuses fonctionnalités manquaient donc à l’appel.



Ces dernières semaines, Meta a réalisé plusieurs mises à jour de son application, ajoutant par exemple la possibilité de “republier” des messages postés par d’autres membres. Et aussi un fil d’actualités antéchronologique. En revanche, les messages privés et un véritable moteur de recherche sont toujours absents.



L’arrivée d’une version web pourrait donner un coup de boost à Threads, en démultipliant sa visibilité et son accessibilité. Selon les estimations du cabinet SimilarWeb, le nombre d'utilisateurs actifs est passé sous les 10 millions, contre près de 50 millions début juillet. À titre de comparaison, Twitter revendiquait 238 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en juillet 2022. La société, qui ne publie plus de chiffres, assure que son audience a encore augmenté.

Toujours pas accessible en Europe

Face à X, Threads souffre également d’un handicap de taille : il n’est pas accessible au sein de l’Union européenne. En utilisant des données récupérées automatiquement sur Instagram pour créer ses comptes, le service ne respecte pas le futur Digital Markets Act (DMA) européen, qui entrera en vigueur en mars 2024. En outre, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose à Meta de mener une analyse d’impact relative à la protection des données, une démarche que la société a préféré ne pas mener pour le moment.



Le réseau social peut cependant toujours compter sur les faux pas de son rival. Ce week-end, Elon Musk a provoqué une nouvelle polémique en annonçant qu’il ne serait bientôt plus possible de bloquer des utilisateurs sur X, une fonctionnalité cruciale pour lutter contre le cyberharcèlement, mais simplement de les “masquer”. Il n’est cependant pas certain que ce changement controversé soit véritablement mis en place.