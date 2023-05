Pour s'émanciper de Nvidia, Microsoft aide AMD à concevoir des puces d'intelligence artificielle

Dans la course à l’intelligence artificielle générative, Microsoft multiplie les pistes pour s’émanciper de Nvidia, qui lui fournit les cartes graphiques indispensables pour entraîner et faire tourner les grands modèles de langage. Selon l’agence Bloomberg, le géant de Redmond travaille ainsi avec AMD, pour l’aider à concevoir des puces spécialisées dans l'accélération des calculs liés à l’IA.



En marge de la publication, mardi 2 mai, de ses résultats trimestriels, la directrice générale d’AMD Lisa Su a assuré que l’intelligence artificielle était “la priorité stratégique numéro un” de l'entreprise. Et elle a promis le lancement d’un nouvel accélérateur, combinant CPU et GPU, d’ici à la fin de l’année. Beaucoup plus puissant que ses prédécesseurs, celui-ci doit rivaliser avec les dernières cartes H100 de Nvidia, considérées comme les plus performantes du marché.

Microsoft développe aussi une puce

Bloomberg ne précise pas si le soutien de Microsoft concerne ce projet précis. L’agence explique, en revanche, que l’éditeur de Windows apporte notamment des “ressources d'ingénierie” à AMD, alors qu’il compte désormais un millier de spécialistes dans le domaine, regroupés depuis quelques années au sein d’une nouvelle division dirigée par une ancienne responsable d’Intel.



Parallèlement, Microsoft travaille également sur sa propre puce dédiée à l’IA. Ce projet, baptisé Athena, a été lancé il y a quatre ans. Encore en phase de tests internes, il pourrait être déployé à plus grande échelle en début d’année prochaine. Cela ne signifiera pas pour autant que la sociétée se passera totalement des cartes graphiques de Nvidia.



Le groupe suit ainsi la voie ouverte par Google et Amazon, ses deux principaux rivaux sur les marchés de l’intelligence artificielle et du cloud d'infrastructure. Dans ce domaine, la filiale d'Alphabet semble la plus avancée, avec son accélérateur TPU, utilisé en interne depuis plusieurs années dans quasiment l’intégralité de ses travaux en intelligence artificielle, et notamment ses derniers modèles de langage.

Éviter les ruptures de stock

L’objectif de ces deux initiatives est double. Microsoft espère d’abord diversifier ses sources d’approvisionnement, alors que Nvidia a bien du mal à répondre à la demande pour ses cartes graphiques dédiées. Il se mettrait ainsi à l’abri d’éventuelles ruptures de stock qui pourraient retarder ses efforts, aussi bien pour entraîner les modèles d’OpenAI que pour commercialiser des services d’IA sur son cloud Azure.



D’autre part, Microsoft espère optimiser les coûts liés à l'entraînement et au fonctionnement des IA génératives, alors que les prochaines générations de modèle réclameront une puissance de calcul encore plus importante. En favorisant l'émergence de composants rivaux de ceux de Nvidia, la société compte réduire le déséquilibre actuel entre l’offre et la demande, qui tend à faire grimper les prix.