Pour se conformer au DSA, TikTok va permettre aux Européens de désactiver son algorithme de recommandation

Trois semaines avant l'obligation de conformité prévue par le Digital Services Act (DSA), ce règlement qui régule l'espace numérique européen, l'application chinoise TikTok donne quelques nouvelles aux régulateurs. Dans un communiqué officiel, elle annonce sa volonté de "s'acquitter de ses obligations devant la loi avant la date limite du 28 août". La plateforme fait en effet partie de ces 19 sites Internet et applications sélectionnés par l'Union européenne qui seront contrôlés avec vigueur et exposés à des amendes importantes.



Dans un effort de transparence, TikTok, propriété de ByteDance, promet donc des changements concrets qui dénotent avec la façon dont la plateforme fonctionne dans le reste du monde. Plusieurs chantiers sont identifiés, parmi lesquels son algorithme de recommandations qui, dans un espace personnalisé intitulé "Pour toi"s propose aux utilisateurs des contenus adaptés à leurs centres d'intérêt en fonction de leur navigation. D'autres préoccupations majeures du DSA, comme la présence de contenus violents et l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires, seront également traitées d'ici la fin du mois.

"Un autre moyen de découvrir du contenu"

Les annonces de TikTok concernant son algorithme de recommandation, autrement dit la pierre angulaire de son succès planétaire, sont sans nul doute celles qu'il faut retenir aujourd'hui. À partir du 28 août, "nous offrirons à notre communauté européenne un autre moyen de découvrir du contenu sur TikTok en lui permettant de désactiver la personnalisation", indique sans détour la plateforme chinoise.



Si les utilisateurs choisissent cette option, leur fil de vidéos "Pour toi" ne leur recommandera plus que des vidéos populaires dans une région donnée ou dans le monde. Même chose pour les directs qui se glissent régulièrement entre les vidéos et qui sont rassemblés dans un espace à part. Fini, donc, la structuration algorithmique des contenus qui identifiait par défaut ceux qu'un internaute avait le plus de chances d'apprécier.



Dans la continuité de cette mesure, les fils "Suivis" et "Amis", qui répertorient respectivement les vidéos des comptes auquel l'utilisateur est abonné et celles de ses relations, respecteront désormais un ordre chronologique de publication. Les vidéos ne seront plus classées en fonction du profil de l'utilisateur de l'application si celui-ci choisit de décocher l'option de personnalisation.

Contenus illégaux, modération, publicité

TikTok met également l'accent sur une nouvelle option de signalement des contenus jugés illégaux, réservée uniquement à sa communauté européenne. "Les internautes pourront choisir parmi une liste de catégories telles que les discours haineux, le harcèlement et les délits financiers, lit-on dans le communiqué. Nous fournirons un guide pour aider les internautes à mieux comprendre chaque catégorie." Selon le signalement, les vidéos seront supprimées dans le monde entier ou inaccessibles dans un pays donné. La personne qui signalera et celle qui sera signalée pourront faire appel de la décision.



Au sujet de la modération qui, comme chez la plupart des grandes plateformes, est principalement automatisée, TikTok promet davantage de transparence : plus d'informations sur les décisions de bannissement de comptes, sur la nature humaine ou algorithmique des décisions, et sur les suppressions de contenus initiées par l'application.



Enfin, la plateforme chinoise entend répondre aux nombreuses critiques quant à la jeunesse de son public. Après avoir récemment mis en place un avertissement pour les moins de 18 ans au bout d'une heure d'activité, elle prévoit de définir par défaut les comptes des Européens âgés de moins de 16 ans comme "privés". Ce qui signifie que leurs vidéos ne sont accessibles qu'à leurs abonnés et ne seront pas susceptibles d'être recommandées par l'algorithme de TikTok. Surtout, les utilisateurs de 13 à 17 ans "ne verront plus de publicités personnalisées basées sur leurs activités sur TikTok ou en dehors".