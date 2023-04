Pourquoi la digitalisation des opérations de logistique et d'entreposage ne doit pas attendre

En 2022, de nombreuses plateformes logistiques ont vu leurs performances s’améliorer grâce aux nouvelles technologies. Certaines ont pu économiser jusqu’à 80% de temps de travail lors de la vérification des stocks et jusqu’à 90% lors de la réception des palettes. Ces innovations ont par ailleurs permis de revaloriser le rôle des équipes de première ligne.

Transformer les défis en résultats mesurables

Le suivi des actifs et des stocks, la gestion des commandes et des retours sont autant d’éléments nécessaires à l’économie à la demande, qui continue de se développer à grande vitesse. Pour autant, des problèmes demeurent au niveau du recrutement, de la formation et de la fidélisation des agents de première ligne. L’automatisation des workflows, l’équipement des employés de première ligne, la sécurisation des bases clients et la planification de la croissance future d’une organisation sont quelques-uns des objectifs clés que les investissements technologiques doivent soutenir.



Récemment, une enquête a révélé que les investissements technologiques facilitent le travail et augmentent la satisfaction des employés. En effet, à l’heure où les industries du retail et de la logistique sont confrontées à une multitude de défis, cette étude montre l’impact positif que les bons investissements technologiques peuvent avoir sur l’embauche, la formation, la rétention et l’évolution de carrière des collaborateurs.



Pour preuve, plus de la moitié des personnes interrogées (62%) déclarent que leurs employeurs investissent dans de nouvelles technologies pour les aider à s’acquitter de leurs tâches. 55% affirment que la technologie facilite leur travail quotidien et 44% se disent plus satisfaits au travail grâce à ces nouveaux outils.

Retours d'expérience des entreprises Raja et Nuffield

Mais la digitalisation est aussi un enjeu de compétitivité pour les entreprises. Par exemple, le groupe français Raja avait besoin de faire migrer ses périphériques mobiles d’entrepôt vers Android suite à la fin de la portabilité embarquée sur Windows. Sur son site de Paris-Nord 2, près de 70 préparateurs de commandes et 30 caristes traitent en moyenne 750 commandes par jour sur 5 000 lignes et veillent à livrer les clients sous 24 à 48 heures.



A l’aide de ses partenaires technologiques, Raja a mis en place une nouvelle solution compatible avec son système de gestion d’entrepôt (WMS) actuel. Il bénéficie grâce à cela d’une meilleure visibilité sur ses processus de traitement des commandes. De plus, en dotant ses opérateurs d’une solution de mobilité d’entrepôt en temps réel, l’entreprise a rationalisé les processus de gestion des stocks afin d’améliorer le service client dans son ensemble.



Dans le secteur de la défense, Nuffield Technologies a opté pour un déploiement mondial visant à numériser les opérations d’entreposage et de logistique d’une institution militaire qui nécessitait de hauts niveaux de sécurité et une connectivité extrêmement fiable. Nuffield a intégré les opérations de l’institution dans une nouvelle application mobile accessible depuis un terminal mobile robuste, de façon à assurer une couche de sécurité unique pour son système d’exploitation Android. La solution permet en effet la sécurisation et la robustesse des appareils, le transfert des fichiers et les mises à jour à distance.



Ce projet technologique a permis de réduire de 83% le temps nécessaire à la vérification quotidienne des équipements sur des centaines de sites, et de 93% le temps nécessaire à la réception des palettes. En outre, le verrouillage automatique des appareils configuré dans le système d’exploitation a permis de prolonger l’autonomie de la batterie sur le terrain jusqu’à 8 semaines.

Conduite progressive du changement

Les choses ont progressé depuis que l’internet des objets nous a fourni des myriades de capteurs engendrant des volumes de données importants. Les directeurs informatiques et leurs équipes doivent désormais aller au-delà de la capture des données pour les analyser de manière réfléchie en tenant compte de tous les paramètres (appareils, équipes de terrain, actifs, ou encore stocks et workflows).



Pour faciliter la planification logistique et de l’entrepôt, ces données doivent être intégrées dans la prise de décision opérationnelle, puis dans les actions. Il en découle des changements progressifs, tels qu’un gain de temps de plusieurs heures ou jours dans la réalisation des tâches et l’optimisation du flux opérationnel.



En résumé, les opérations d’entreposage et de logistique doivent être un terrain d'innovation pour continuer d'apporter satisfaction aux entreprises, à leurs employés, et bien sûr aux clients. Et pour réussir ces projets, il convient de commencer par se focaliser sur les challenges à relever et sur les résultats souhaités, puis d'évaluer les bonnes solutions et les bons services, fournis par les partenaires les mieux à même de répondre à ces besoins.



Steve Mulroy, Warehousing and Logistics Specialist, Zebra Technologies





