Pourquoi opter pour un chauffage connecté avec CASA-IA ?

Pour faire des économies d’énergie

La consommation d’énergie est une préoccupation pour beaucoup de ménages. Le chauffage représente une grande part, soit plus de 60 % de la consommation globale d’énergie dans un foyer. Il va sans dire qu’en optimisant cette dépense d’énergie du chauffage, le budget affecté sera revu à la baisse.

Un chauffage connecté donne la possibilité de contrôler son chauffage à distance, depuis son smartphone. Il permet ainsi d’éviter que le chauffage continue de fonctionner pendant que vous n’êtes pas là. Si vous oubliez de l'éteindre avant de sortir, vous pourrez simplement l’éteindre depuis votre smartphone sans devoir rentrer pour le faire.

Vous pouvez, en outre, surveiller votre consommation d’énergie au fur et à mesure. Des indications sont également disponibles en temps réel, pour une meilleure expérience utilisateur. En fonction de votre style de vie et de vos besoins, vous pouvez ajuster l’utilisation de votre chauffage connecté avec CASA-IA pour optimiser le plus possible votre consommation d’énergie.

Pour un confort thermique idéal

Un chauffage connecté avec CASA-IA, c’est la garantie d’obtenir le confort idéal pour votre maison. Le système prend en compte plusieurs paramètres pour s’ajuster automatiquement au fil du temps à vos besoins.

Cela est possible grâce à de nombreux capteurs intégrés qui détectent plusieurs paramètres comme les mouvements, la température, la luminosité, etc. Le système associe ces données à d’autres indicateurs extérieurs comme la météo et votre géolocalisation, sans oublier votre style de vie et vos habitudes, pour vous fournir le confort parfait pour votre maison.

Vous pouvez également activer l’appareil avant votre arrivée à votre domicile pour vous retrouver dans une température agréable et confortable : c’est l’avantage d’opter pour un chauffage connecté. À l’ère des nouvelles technologies et de la domotique, le confort thermique n’est plus un luxe, il suffit de choisir les meilleures installations comme c’est le cas d’un chauffage connecté avec CASA-IA.

L’intelligence artificielle pour une meilleure consommation d’énergie

Tous les ménages désirent réduire leur consommation d’énergie. Une solution très efficace est d’opter pour l’intelligence artificielle qui permet de connecter différents appareils et de les piloter de manière à réduire significativement les dépenses en énergie.

Grâce à un chauffage connecté avec CASA-IA, l’intelligence artificielle est au service de vos objectifs en consommation d’énergie. Vous bénéficiez d’un confort thermique personnalisé pour votre habitation et vos besoins. Vous investissez aussi dans une solution technologique efficace et performante qui peut d’ailleurs s’étendre à plusieurs autres appareils de votre habitation, pour avoir une maison entièrement connectée.

Contenu proposé par CASA-IA