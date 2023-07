Pourquoi valoriser les données est essentiel pour fournir des soins de santé personnalisés

La pandémie a agi comme un catalyseur pour accélérer l'innovation dans le secteur de la santé. Aujourd’hui, l’analyse avancée des données à l'aide de techniques d'intelligence artificielle fournit des informations capitales pour la prévention, le diagnostic, l'intervention et l'amélioration du parcours de soins.



Le plan d’investissements publics à hauteur de 718 millions d’euros prévu d’ici 2030 représente une occasion unique d'innover dans cette direction et de transformer le secteur de la santé. Les bénéfices de la transformation digitale sont en effet nombreux en matière de soins de santé.

Les données au cœur de la médecine de précision

La médecine de précision, aussi appelée médecine personnalisée, tire particulièrement profit de ces innovations. De plus en plus répandue, elle consiste en une approche médicale fondée sur les données qui adapte les traitements et les stratégies de prévention aux caractéristiques individuelles de chaque patient, plutôt que de faire correspondre le traitement à la maladie elle-même.



Grâce à des données continuellement mises à jour et accessibles, il est possible d’établir des diagnostics précis, mettre en place les thérapies les plus adaptées et encourager l'utilisation ciblée des ressources médicales vitales, telles que les respirateurs ou les médicaments spécifiques.



En combinant différentes sources de données et en les analysant grâce à l’IA, les médecins peuvent acquérir une compréhension globale du profil de santé unique à chaque patient, y compris la séquence de son génome, la composition de son microbiome, ses antécédents médicaux, son mode de vie, son régime alimentaire et ses facteurs environnementaux. Cette granularité de l’analyse permet de délivrer des soins avec un haut niveau de précision.



Par ailleurs, la possibilité d'utiliser des ensembles de données permet d’identifier les patients à risque élevé et de mettre en place un plan de prévention personnalisé. L’optimisation de la chaîne logistique d’approvisionnement en médicaments et équipements est également rendue possible par le suivi temps réel des stocks et la prédiction des consommations.

Des diagnostics plus rapides et plus précis grâce à l’IA

Cette approche de précision basée sur les données peut notamment améliorer le diagnostic des cancers. Les radiologues passent beaucoup de temps à étudier les images numériques afin d'identifier les asymétries, les densités irrégulières, les amas de calcifications, ainsi que les zones d'épaississement de la peau. La détection de ces anomalies, ainsi que des changements dans la taille et l'apparence de la tumeur, est cruciale pour déterminer le traitement d'un patient. Il s'agit d'un travail chronophage qui peut donner lieu à des erreurs d'interprétation ou de perception.



La vision par ordinateur permet d'analyser les radiographies, ainsi que les tomodensitogrammes et les IRM avec plus de rapidité et de précision afin de détecter les masses anormales qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Les radiologues disposent ainsi d'une solution d'analyse avancée qui leur permet de prendre des décisions cliniques plus éclairées et de poser des diagnostics plus rapides.

Moderniser et investir dans la santé de demain à l’horizon 2030

L'utilisation des données dans la médecine de précision présente néanmoins des défis majeurs, notamment la collecte et l'analyse de quantités importantes de données provenant de sources variées, qui doivent être précises, complètes et normalisées. Pour les relever, il est essentiel de disposer d'une infrastructure technologique adéquate, tant du point de vue matériel que logiciel, qui permette une efficacité accrue tout en respectant les principes fondamentaux de confidentialité, de gouvernance et de sécurité des données.



Afin de soutenir la transformation numérique du secteur de la santé, le plan gouvernemental Innovation santé 2030 a mis en place une stratégie spécifique dotée d’une enveloppe de 718 millions d'euros. Ces ressources financières, lorsqu'investies judicieusement dans les solutions et technologies adéquates, peuvent ouvrir la voie à une médecine axée sur les données. Cette approche permettra de fournir des soins de santé personnalisés, efficaces, prédictifs, préventifs et participatifs, plaçant ainsi le patient au cœur de chaque décision médicale.



Denis Fraval-Olivier, Sales Engineering Director EMEA chez Cloudera







Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction.