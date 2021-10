Power BI vs Tableau : quel outil choisir ?

Deux plateformes en quelques mots

Tableau est une plateforme dédiée à la création de visualisations complexes et très abouties, et est plus particulièrement destinée à un emploi par des ingénieurs en données qui disposent de budgets importants. Il existe une version gratuite de Tableau mais ses capacités sont limitées. En effet, l’accès à Tableau est subordonné au paiement de licences, et celles-ci n’incluent pas toutes une consommation illimitée de données comparatives provenant de tiers.

Power BI repose sur les applicatifs d’exploitation des données de Microsoft tels qu'Azure, SQL et Excel. La plateforme permet de créer des rapports et des tableaux de bord. Ceux qui travaillent déjà avec des produits du même éditeur sont donc rapidement opérationnels sous Power BI. C’est une bonne option peu coûteuse pour les PME/PMI qui souhaitent bénéficier d’un outil de Business Intelligence très complet et fortement connecté.

Un TCO bien inférieur pour Power BI

Power BI se situe à un niveau de coût total de possession (TCO – Total Cost of Ownership) inférieur à Tableau. La plateforme dispose d’une version gratuite, d’un abonnement mensuel et d’une version premium évolutive à un prix plus élevé. Les utilisateurs de Power BI n'ont pas à acquérir Office 365 pour le déployer : de ce fait, la façon dont Power BI est inséré dans l'écosystème Microsoft le rend abordable surtout pour les entreprises déjà détentrices de logiciels Microsoft.

La tarification de Tableau fait la distinction entre connexions aux fichiers et accès aux applications tierces. L’exportation de données vers Tableau à partir d'outils tiers est plus chronophage qu’avec Power BI. De plus, les connexions directes à des applications tierces comme Google Analytics, Hadoop ou les produits Microsoft nécessitent l’acquisition de l'édition professionnelle.

Des modalités de déploiement différentes

Power BI est disponible en version desktop (gratuite), pro (10 euros/mois), premium, mobile, intégré (embedded) et report server. Il est possible d’utiliser un ou tous ces services pour créer et publier des visualisations. Power BI est facile à utiliser et vous pouvez rapidement connecter des feuilles de calcul, des sources de données et des applications existantes via des connexions et des API intégrées. Power BI dispose également d'un accès API et de tableaux de bord préétablis qui permettent d'obtenir rapidement des informations depuis de nombreuses autres plateformes dont Salesforce, Google Analytics, et, bien sûr, les produits Microsoft.

Tableau existe également sous plusieurs formes. Plans d'analyse individuels, d'équipe et intégrés sont disponibles sur le site, via un serveur cloud public ou un serveur cloud privé. La plateforme de Salesforce vous permet de configurer votre instance initiale par le biais d'un essai gratuit et vous donne un accès complet aux fonctions de l'outil. Vous pouvez alors connecter vos sources de données et créer une feuille de travail intégrant vos visualisations. Elles peuvent être partagées via Tableau Server ou Tableau Online. Toutes les connexions incluses avec votre niveau de compte sont accessibles dès que vous vous connectez à l'outil. Cependant, l'interface de connexion de Tableau est plus complexe que celle de Power BI : vous devez en effet identifier les données à transférer lors de la connexion.

Power BI procure de meilleurs rapports et tableaux de bord

Power BI offre un accès aux données en temps réel et des fonctions de glisser-déposer très intuitives. La plateforme est fondamentalement conçue pour accélérer les délais de visualisation et permet aux utilisateurs, même les plus novices, d'accéder à des fonctions puissantes d’analyses et de découverte de données. Les équipes peuvent réagir instantanément aux changements commerciaux transmis à Power BI par des outils de CRM, de gestion de projet, de vente et de finance. C’est d’ailleurs la tendance que suivent la plupart des produits SaaS (Software as a Service) actuels. Les fonctionnalités de Tableau sont tout aussi puissantes mais elles sont un peu moins intuitives car accessibles par des menus. De plus, Tableau offre des capacités d'interrogation et d'extraction en direct, particulièrement utiles aux analystes de données dont c’est la tâche principale.

Fonctions supplémentaires de BI et de productivité

Power BI dispose d'applications natives afin que vous puissiez accéder aux données de n'importe quelle provenance et vous alerte sur leurs changements. La fonction de publication sur le Web permet d'ajouter des visualisations directement sur un blog ou un site Web. Avec une formation Power BI de base comme celle de MYPE, la prise en main est rapide. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est l'outil de requête en langage naturel, c'est un peu le Google Search pour vos données. Vous pouvez librement poser des questions comme « Combien investissons-nous dans chaque client ? » ou bien « Où vivent nos clients les plus importants ? ».

Power BI ou Tableau ? Il n’y a pas de mauvais choix. Tout dépendra de votre cas d’usage, qui dictera alors votre préférence.



