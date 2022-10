Preligens décroche un contrat à 240 millions d'euros pour doper l'Armée avec ses technos d'IA

La direction générale de l'armement (DGA) noue un partenariat avec une pépite française. La start-up Preligens, ex-Earthcube, qui s'est spécialisée dans le traitement des données d'intérêt défense et les renseignements générés par des capteurs a annoncé le 10 octobre 2022 décroche ce marché d'un montant maximum de 240 millions d'euros sur sept ans. Le marché TORNADE (Traitement Optique et Radar par Neurones Artificiels via Détecteurs) vise à acquérir des licences de logicielles de solutions d'intelligence artificielle pour traiter et exploiter de grandes masses de données. Un sujet dont Preligens a fait sa spécialité.



Création de carte et détection d'objets

La start-up fondée en 2016 par deux ingénieurs français développe des technologies d'analyse automatique des données qui reposent sur des techniques d'intelligence artificielle et plus particulièrement de vision par ordinateur et d'apprentissage profond (deep learning). Ces systèmes traitent d'importantes quantités de données issues de différentes sources, et notamment des données géospatiales. Par exemple, ces outils peuvent créer automatiquement des cartes à partir d'images satellites ; détecter, identifier et comptabiliser des objets sur ces images.



La DGA explique être confrontée à une augmentation du volume des données disponibles issues d'une multitude de sources. En passant par des logiciels pour traiter ces informations le but est d'aller vite dans l'analyse de ces données et parvenir à une information la plus complète possible.



La DGA a commencé ses travaux avec Preligens en 2017 avec des missions relatives au suivi de l'activité de sites stratégiques. En 2019, elle a été retenue pour développer des techniques d'intelligence artificielle pour l'avion de chasse du futur et plus précisément la détection de cibles. En 2020, le ministère des Armées participe à la levée de fonds de 20 millions d'euros de la pépite française via son fonds Definvest. Preligens compte aujourd'hui 200 collaborateurs. Elle est présente dans 6 pays dont la France et les Etats-Unis où elle va pouvoir accentuer sa présence.