Première incursion sur la voie publique pour les navettes autonomes de Zoox, filiale d'Amazon

Zoox, start-up rachetée par Amazon en 2020 qui développe et fabrique des navettes autonomes, a annoncé lundi 13 février 2023 avoir testé avec succès son robot taxi sur la voie publique. Le véhicule a transporté des salariés de Zoox sur 1,6 kilomètre (1 mile), entre les deux principaux bâtiments de son siège situé à Foster City, en Californie.

Lancement d’un service gratuit pour les employés

Le test s'inscrivait dans le cadre du lancement d'un service de navette autonome gratuit pour les employés sur ce même trajet, permettant à l’entreprise d'expérimenter son service en condition réelle et d'affiner sa technologie. Les véhicules autonomes de Zoox peuvent transporter jusqu'à quatre passagers répartis sur deux rangées orientées vers l'intérieur, à une vitesse maximale de 56 kilomètres par heure (35 miles par heure).

Ils sont capables "de gérer les virages à gauche et à droite, les virages bidirectionnels, les feux de circulation, les cyclistes, les piétons, les véhicules et autres usagers de la route". Ils intègreraient "100 innovations en matière de sécurité qui ne sont pas disponibles dans les voitures particulières actuelles".

Des navettes construites à partir de zéro, sans volant ni pédales

Selon l’entreprise, ce test constituait "le premier trajet au monde d’un véhicule autonome construit à cet effet sur des routes publiques ouvertes et avec des passagers". La particularité des navettes de Zoox est d’avoir été "construites à partir de zéro plutôt que d'adapter des voitures existantes à la conduite autonome", d’où l’absence de volant et de pédales.

Waymo, filiale d'Alphabet, Cruise, filiale de General Motors, et même le français EasyMile déploient aussi des services de navettes autonomes sur des routes publiques dans des zones limitées, respectivement à Phoenix, San Francisco et Toulouse, mais elles disposent en effet d'un siège conducteur, d'un volant et de pédales, au cas où un humain ait besoin de reprendre le contrôle. Waymo a néanmoins dévoilé au CES 2023 une navette sans volant ni pédale, qui devrait entrer en service prochainement.

"Nous nous rapprochons de la commercialisation de notre robot taxi pour le grand public", écrit Zoox dans son communiqué. L’idée : tester ses navettes sur le long terme avec ses employés pour ajuster son système, le faire progresser et, en parallèle, obtenir de nouvelles autorisations gouvernementales afin d’étendre son service au public.