Près d'un tiers des chercheurs utilisent l'IA générative dans leurs travaux selon une étude

Quelques jours après que l'éditeur scientifique Springer Nature ait dévoilé un outil d'intelligence artificielle générative capable d'aider les chercheurs dans la rédaction de leurs travaux académiques, sa prestigieuse revue Nature publie une étude sur cet usage précis de la technologie. 31% des 3 838 chercheurs postdoctoraux dits postdocs interrogés en juin et en juillet à travers 93 pays (principalement en Amérique du Nord et en Europe) et plusieurs disciplines scientifiques ont déclaré utiliser des robots conversationnels.



Un pourcentage étonnamment élevé quand on sait que l'IA générative comme on la connaît aujourd'hui, accessible au grand public et capable de répondre à toutes sortes de questions, n'a même pas encore célébré son premier anniversaire. ChatGPT, le chatbot de la start-up OpenAI que Nature cite à de très nombreuses reprises dans son étude, a en effet été lancé le 30 novembre 2022. Parmi ceux qui ont déjà eu recours à des outils de ce genre, 43% s'en servent au moins une fois par semaine tandis que 17% y font appel quotidiennement.

Ingénierie et sciences sociales en tête

Motivés par une volonté globale de gagner du temps, les exemples d'utilisation sont variés : affiner son texte (63%), générer, modifier, dépanner du code informatique (56%), trouver et résumer de la littérature scientifique (29%), préparer des manuscrits (14%), des supports de présentation (12%), améliorer des protocoles expérimentaux (8%). Les disciplines scientifiques les plus représentées parmi les utilisateurs de l'IA générative sont l'ingénierie (44%) et les sciences sociales (41%). Certains souscrivent même aux abonnements payants tels que ChatGPT Plus ou Claude Pro.



Les jeunes postdocs ont également plus tendance à faire appel à ChatGPT et consorts que leurs collègues plus âgés. De même, les hommes y ont davantage recours que les femmes et n'hésitent pas à dire que cette technologie a bouleversé leurs façons d'appréhender leur métier. 31% des utilisateurs de l'intelligence artificielle, tous genres confondus, ont d'ailleurs déclaré que cette technologie avait changé leur façon de rédiger des articles, 22% disent qu'elle a affecté leur façon d'analyser des données et 17% ont vu un impact sur leur veille de la littérature scientifique.

Une certaine résistance

Toutefois, parmi celles et ceux qui utilisent l'IA générative, plus d'un tiers estiment que celle-ci n'a bouleversé en rien leurs tâches quotidiennes et leurs plans de carrière. Les disciplines les moins touchées par cette vague technologique semblent être les sciences biomédicales et cliniques, où 70% de la totalité des répondants disent ne pas ressentir de transformation de leur travail.



On note donc une certaine résistance : si un tiers des postdocs se servent de l'IA générative dans un cadre professionnel, cela signifie à l'inverse que plus de deux tiers d'entre eux ne le font pas. Probablement car cette technologie est encore trop jeune pour avoir convaincu tout un corps professionnel mais aussi, on peut le supposer, car les chercheurs sont réticents à confier des tâches aussi importantes et précises que celles qui constituent la recherche scientifique à des systèmes connus pour leurs tendances à "halluciner". Comme le résumé un sondé, la science demande de la "profondeur" et il revient toujours aux humains d'avoir le dernier mot.