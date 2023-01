Prestashop lance une offre de crédit instantané aux entreprises

La plateforme e-commerce Prestashop, qui permet aux marchands de créer des boutiques en ligne, lance une offre de prêt à court terme pour les entreprises en partenariat avec Riverbank, une néobanque luxembourgeoise spécialisée dans le crédit instantané aux PME et aux professionnels de l'immobilier. Prestashop va intégrer cette offre de crédit embarqué à sa suite commerciale.

Cette solution est destinée à permettre aux e-commerçants de "faire face aux imprévus, financer leurs projets et développer leur activité", selon le communiqué de l'entreprise. Cela peut être pour financer des dépenses marketing, des achats ou simplement optimiser leur trésorerie.

Des prêts de 1000 à 50 000 euros

Le montant des prêts, de 1000 à 50 000 euros, dépend du chiffre d'affaires de la boutique en ligne et les échéanciers, hebdomadaires, sont fonction du volume d'activité. Les fonds sont mis à disposition en 48h. Les entreprises éligibles sont celles qui possèdent une boutique sur la plateforme depuis au moins un an.

“Lorsque nous avons constaté que de plus en plus d'entreprises se tournaient vers les banques et leurs offres de crédits pour pallier leurs besoins de financement, nous avons œuvré avec RiverBank à concevoir une offre répondant au mieux aux spécificités du e-commerce et de nos marchands. PrestaShop Capital apporte ainsi la rapidité, la facilité et la flexibilité dont nos marchands ont besoin”, commente Eric Senechal, CEO of PrestaShop.

Riverbank, fondée en 2017, a délivré un volume de prêts de 190 millions d'euros en 2021 et 2022. En 2020, elle a racheté la fintech française Bolden, qui faisait du financement participatif, et ouvert un bureau à Paris. Riverbank possède une licence bancaire européenne.