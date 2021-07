PriceHubble lève 29 millions d’euros pour ses solutions d’estimation d’analyse immobilière

PriceHubble, spécialiste des solutions d'estimation, d’analyse et de conseil pour l’immobilier résidentiel, a annoncé lundi 19 juillet, une levée de fonds de 29 millions d'euros en série B. Le tour de table a été réalisé auprès de nouveaux investisseurs tels que Digital+ Partners, Latitude Ventures et TX Ventures, ainsi qu'auprès de partenaires historiques dont SwissLife et btov/Helvetia Venture Fund.



Fondée en 2016, par Stefan Heitmann et Markus Stadler, PriceHubble est une start-up BtoB. Elle assure que sa technologie, en s'appuyant sur le big data et le machine learning, permet aux professionnels de l’immobilier et de la finance de créer de nouvelles expériences et parcours clients. La start-up propose surtout des solutions permettant d’estimer et d’analyser des immeubles ou des portefeuilles de milliers de lots.



Se déployer à l'international

La start-up compte déjà 130 collaborateurs. Elle est présente en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche, au Japon, aux Pays-Bas, en Belgique, en République tchèque et en Slovaquie. Avec cette nouvelle levée, PriceHubble souhaite étoffer sa suite de solutions numériques, et accélérer son expansion internationale en Europe et en Asie. PriceHubble prévoit de renforcer ses équipes data, produit et tech, et de peaufiner sa gamme de solutions d’estimation, de conseil et d’analyse pour le marché immobilier résidentiel.



"Notre objectif est d’offrir aux professionnels de l’immobilier les solutions les plus fiables et précises possible, répondant au mieux à leurs problématiques métier : conseiller leurs clients particuliers lors d’une acquisition, analyser en détail un bien immobilier, suivre la valeur d’un patrimoine, ou encore déterminer un prix de vente optimal", a précisé Loeiz Bourdic, directeur de PriceHubble France. Récemment, la société s'est offert la proptech tchèque Realtify dans ce qui est la quatrième acquisition depuis sa création effectuée moins d’un an après le rachat de la start-up autrichienne Checkmyplace.