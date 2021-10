Projet Cambria : Meta sortira son casque de réalité mixte haut de gamme courant 2022

Meta, anciennement Facebook, a dévoilé quelques détails sur son prochain casque de réalité virtuelle lors de sa conférence Connect 2021, mais sans trop en dire pour autant. Baptisé "Projet Cambria", il s'agira d'un casque de réalité mixte, c'est-à-dire capable de faire à la fois de la réalité virtuelle (immersion dans un environnement synthétique) et de la réalité augmentée (on voit le monde qui nous entoure, mais des objets virtuels y sont présents).



Une nouvelle catégorie de casques "haut de gamme"

Plusieurs courtes vidéos de présentation de ce futur produit ont fuité plus tôt cette semaine. Meta le décrit comme un casque haut de gamme conçu pour mettre en avant des technologies de pointe avant que celles-ci ne soient suffisamment abordables pour être intégrées à un casque Quest. Project Cambria ne sera donc pas un "Quest 3" ou un "Quest Pro" mais le premier d'une nouvelle ligne de produits complémentaire. Néanmoins il utilisera bien la plateforme logicielle Quest et sera compatible avec ses applications.



Seuls quelques nouveaux détails ont été communiqués. On sait notamment qu'il disposera de caméras couleurs en haute résolution pour fournir des expériences de réalité augmentée plus qualitatives par passthrough. Sur le Quest 2, les caméras sont en noir et blanc et en basse résolution car leur utilisation principale est d'assurer le suivi des mouvements sur six axes. D'autres caméras permettront de capturer les mouvements des yeux et les expressions du visage et de les reproduire en temps réel pour fournir des interactions plus naturelles.



Enfin, le design sera beaucoup plus compact grâce à l'utilisation de lentilles dites "pancakes", qui sont plus fines et procurent une meilleure netteté que les traditionnelles lentilles de Fresnel. La courte vidéo teaser confirme par ailleurs que les contrôleurs intégreront des caméras de tracking, car ils ne disposent plus de l'anneau leur permettant d'être suivis par le casque.



La date de sortie précise n'a pas été annoncée, mais elle sera en 2022. Ce casque sera aussi plus coûteux, avec un prix qui dépassera sans doute les 600 euros. Meta travaille d'ores et déjà avec des développeurs tiers pour créer des expériences adaptées. Elles concerneront probablement des expériences sociales et professionnelles qui tireront parti de ses nouvelles capacités.