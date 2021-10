Projet Nazaré : Les lunettes de réalité augmentée de Meta ne seront pas prêtes "avant quelques années"

La conférence Connect 2021 de Meta (anciennement Facebook), qui s'est tenue le 28 octobre, fut maigre en annonces cette année. L'entreprise a préféré s'étendre sur sa vision du futur, et plus spécifiquement de ce qu'elle appelle le métavers. Mark Zuckerberg a cependant évoqué brièvement ses efforts pour mettre au point des lunettes de réalité augmentée.



Affublé du nom de code "Nazaré", ce projet ne deviendra pas un produit commercialisable avant encore quelques années, d'après le dirigeant. Comprendre 2025 au plus tôt. Il est en effet complexe de miniaturiser toute la technologie nécessaire pour faire en sorte qu'elle rentre dans une paire de lunettes dont la taille et le poids seront à peu près normaux ("environ 5 mm d'épaisseur"). Il se dit néanmoins enthousiasmé par les progrès réalisés en interne.





Un aperçu du futur

Meta a également présenté plusieurs démonstrations en réalité augmentée basées sur ses recherches et ciblant cet éventuel produit. L'une d'entre elle est simulée mais reproduit une expérience sur laquelle travaille vraiment l'entreprise. Elle montre un groupe d'amis qui organisent une "soirée virtuelle", tous ensemble autour d'une table mais chacun chez soi, via WhatsApp.





L'autre s'appuie plus concrètement sur les lunettes de recherche Aria (qui intègrent des capteurs mais pas d'écran) et se déroule dans une pièce "cartographiée" à de nombreux niveaux, y compris sémantique, suivant la typologie Live Maps. Elle permet par exemple aux lunettes de savoir ce que regarde l'utilisatrice pour "deviner" ce qu'elle veut, comme par exemple allumer sa télévision. La personne peut aussi demander à ses lunettes où se trouve sa tasse et obtenir une réponse précise.



Nazaré et Cambria, deux approches technologiques différentes

Le projet Nazaré vise à créer des lunettes pouvant être portées toute la journée et affichant des éléments virtuels sur des verres transparents. Meta s'intéresse aussi à la réalité augmentée par "camera passthrough", c'est-à-dire que l'utilisateur porte un casque de réalité virtuelle dont les caméras filment et retranscrivent son environnement sur des écrans. Ce sera l'une des principales fonctionnalités de son prochain casque haut de gamme, baptisé projet Cambria. Sa sortie est prévue l'année prochaine.