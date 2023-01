Protection des consommateurs : Google prend des engagements de mise en conformité en Europe

Pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne sur la protection des consommateurs, qui réclame désormais davantage de transparence dans le cadre des achats sur les places de marché en ligne, Google s'est engagé à fournir "des informations plus claires et plus précises" sur plusieurs de ses services : Google Flights, Hotels, Store, et Play Store. La Commission européenne l'a annoncé le 26 janvier.

Ces changements font suite aux discussions engagées en 2021 avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), qui est le réseau d'autorités nationales chargées de faire appliquer la législation de l'UE relative à la protection des consommateurs. Il est coordonné par la Commission européenne, et dirigé par l'autorité néerlandaise pour les consommateurs et la Direction générale de l'Inspection économique belge.

Des mesures à prendre sur le blocage géographique

L'objectif est que les consommateurs comprennent par exemple s'ils achètent une marchandise directement à Google ou à une autre société, ou encore qu'ils aient à disposition les informations sur le montant final à payer.

"Les consommateurs de l'UE ont droit à des informations claires et exhaustives afin de pouvoir faire des choix éclairés. Les engagements pris par Google constituent une avancée dans ce sens. Nous invitons Google à se conformer entièrement au règlement sur le blocage géographique en veillant à ce que les consommateurs bénéficient des mêmes droits et aient accès aux mêmes contenus, où qu'ils soient dans l'UE", a commenté Didier Reynders, commissaire à la justice, dans un communiqué.

Actuellement, Google "impose des limitations techniques à l'utilisation d'applications qui seraient autrement accessibles dans le pays où l'utilisateur séjourne temporairement".

Les mêmes exigences que pour Booking.com

Concrètement, Google s'est engagé à mentionner clairement s'il agissait comme un intermédiaire, à indiquer le prix de référence utilisé lorsqu'il fait l'objet d'une remise, à préciser que les avis ne sont pas vérifiés sur Google Flights et Google Hotels. Il devra présenter les mêmes informations, notamment sur les disponibilités et les prix que les autres plateformes d'hébergement comme Booking et Expedia.

Concernant Google Play Store et Google Store, il devra indiquer clairement les coûts de livraison, l'existence du droit de rétractation, les possibilités de réparation ou de remplacement, et faciliter l'obtention d'informations sur les entreprises référencées. Il devra par ailleurs informer les développeurs de l'obligation de rendre leurs applications accessibles dans toute l'UE, et d'autoriser les moyens de paiement de tous les pays membres.