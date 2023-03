Prozon creuse son sillon numérique dans la fourniture technique professionnelle

Sur Prozon.com, les entreprises et les collectivités peuvent trouver des panneaux de signalisation, du mobilier urbain, des équipements pour établissements recevant du public, des emballages, du matériel de manutention ou de stockage, des peintures, des résines…



Mais plutôt que de commercialiser la multitude de produits accessibles sur le marché, Gabriel Guiral, ingénieur informatique trentenaire, qui l’a imaginée en 2019 après le rachat du spécialiste des panneaux routiers "Mysignalisation" dans l’Oise, a opté pour une référence unique par catégorie qui permet de satisfaire rapidement le besoin du professionnel.

Répondre aux exigences des professionnels

"J’ai voulu apporter une nouvelle proposition de création de valeur par rapport aux grandes plateformes de la concurrence, avec un service marketplace haut de gamme à moindre coût et une livraison rapide sur des niches de produits hyper-techniques qu’on s’efforce de traiter une par une. Nos clients se plient à des cahiers des charges très stricts ou recherchent des produits aux caractéristiques très précises, ils n’ont pas de temps à perdre à comparer toutes sortes de matériels ou équipements et leurs tarifs sur des plateformes où n’importe qui peut vendre n’importe quoi," assène Gabriel Guiral.



"Prozon répond visiblement à ce qu’ils attendent," se vante le dirigeant. "Notre taux de transformation est au moins 10 fois supérieur aux autres marketplaces du marché. Nous sommes rentables depuis le début et tous nos développements sont autofinancés"

Un besoin = Un produit

La société, tout récemment implantée dans de nouveaux locaux au centre de Marseille (Bouches-du-Rhône), table cette année entre 12 et 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle n’était qu’à 1 million d’euros en 2020. Le site, premier vendeur de panneaux de signalisation routière selon son dirigeant, compte 2 000 produits, il doit en inventorier 25 000 à l’avenir, par une diversification des gammes, toujours sur le même concept d’une offre optimisée (fiche technique, photo, description) par rapport au besoin exprimé.



Par exemple, pour un panneau routier "Stop", le modèle est défini par sa taille (de 400 à 1 200 mm), son type de dos (brut, laqué…), son nombre de rails de fixation au dos (2 ou 3), sa durée de vie minimale exigée, sa classe (agglomération, hors agglomération, autoroute), ses coloris arrière… Et des recommandations d’achats des matériels nécessaires (brides, mât, jonctions d’assemblage…) sont formulées pour l’installation.

Plus de 30 000 clients

Une stratégie qui doit l’amener à devenir le leader français de la vente de fournitures et équipements techniques pour professionnels et collectivités. Prozon annonce déjà plus de 30 000 clients dont des grands groupes comme Michelin, Thales, L’Oréal, Ricard, Renault, Bosch…



"Aujourd’hui, le marché en France sur la partie « circulation routière » avoisine les 300 millions d’euros. En intégrant d’autres métiers, c’est 15 milliards d’euros. Nous avons de quoi progresser. Nous voulons être présents sur tous les secteurs qui réclament des produits techniques," poursuit-il, en précisant que 70% du catalogue provient de fabrications françaises. La clientèle est constituée de 20% de collectivités, 60% de TPE/PME du monde des travaux publics et 20% de petits commerces et professionnels qui passent leurs commandes individuellement.

20 recrutements en vue

En 2022, Prozon a franchi le cap des 30 salariés, elle espère en recruter encore une vingtaine cette année. "Nous sommes très exigeants en termes de profils, notamment sur les chefs de produits appelés à nous aider à faire grossir le catalogue, en ayant le souci constant d’être vraiment utile aux professionnels."



Gabriel Guiral se dit également ouvert aux fournisseurs français désireux d’enrichir l’offre de Prozon en s’insérant dans son concept, les produits étant directement expédiés chez les clients par les fabricants partenaires. "A trois ans, nous voulons atteindre les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires," annonce-t-il.