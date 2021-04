PTC lance une solution de réalité augmentée qui s'appuie sur des jumeaux numériques d'usines entières

L’éditeur américain PTC a ajouté le 31 mars la fonctionnalité Vuforia Engine Area Targets à sa plateforme de réalité augmentée destinées aux environnements industriels. Il la présente comme étant "la première offre du marché à prendre en charge la création d’expérience de réalité augmentée pour des espaces allant jusqu’à 28 000 mètres carrés".



Pour réussir ce tour de force, Area Targets s'appuie sur un jumeau numérique de grande taille généré par cartographie 3D. Pour créer ce dernier, la solution est compatible avec les scanners 3D de Matterport et Leica Geosystems, ainsi qu'avec le système de cartographie d'intérieur mobile de NavVis. Cela permet de produire rapidement un jumeau photoréaliste, et ce, à moindre coût. A noter que PTC avait déjà conclu un partenariat avec Matterport en 2019.



Créer des interfaces à foison

L'idée derrière Area Targets est de pouvoir facilement créer des interfaces en réalité augmentée pour divers machines et systèmes qui n'ont pas forcément d'écrans ou de contrôles physiques. S'appuyer sur un jumeau numérique de tout l'espace permet de rendre ces expériences durables et communes à tous les employés. Et cela ne se limite pas forcément aux usines : les immeubles de bureaux ou les centres commerciaux sont aussi évoqués par PTC.



Area Target était déjà disponible auprès des développeurs depuis un an, mais est aujourd’hui accessible aux entreprises directement au sein du Vuforia Engine. Il s'agit de la deuxième solution de réalité augmentée de PTC à s'attaquer au concept de zones dans des environnements industriels, après la Vuforia Spatial Toolbox, qui a été lancée en 2020.