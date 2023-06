Pub sur Prime Video, Messi sur Apple TV+ : plus de concurrence pour Netflix !

Amazon aurait donné son feu vert à un abonnement moins cher pour Prime Video, financé par la publicité, selon le Wall Street Journal et Axios. Le service de streaming d'Amazon pourrait ainsi emboîter le pas à Netflix et Disney+, qui ont lancé ce type d'offres pour gagner en nombre d'abonnés. Netflix aurait ainsi gagné 5 millions d'utilisateurs actifs supplémentaires en 200 jours.

Amazon poids-lourd de la pub

Ce projet profiterait de l'expérience publicitaire d'Amazon, qui grâce à la croissance du retail media (la publicité sur les sites d'e-commerce), est devenu un poids-lourd de la publicité numérique, le numéro trois derrière Google et Meta aux Etats-Unis. À vrai dire, Amazon génère plus de revenus avec la publicité qu'avec Amazon Prime. Cette activité est en croissance de plus de 20% sur un an.

Actuellement, l'accès à Prime Video est compris dans l'abonnement à Prime, qui offre entre autres la livraison gratuite aux clients d'Amazon, mais il existe également une possibilité de s'abonner à Prime Video seul.

La publicité est déjà présente dans l'offre, au sein des options proposées telles que les pass sports (le pass Ligue 1 en France, par exemple). C'est justement par le biais du sport que l'un des concurrents de la plateforme de streaming, Apple TV+, devrait gagner en popularité l'année prochaine.

Une bonne raison de s'abonner à Apple TV+

En effet, le ballon d'or multi-récompensé Lionel Messi est en cours de signature avec le club de football de l'Inter Miami pour intégrer la ligue de football professionnel américaine (MLS) à partir de la saison prochaine. Or, en streaming la MLS est diffusée exclusivement par Apple TV+.

L'arrivée de l'Argentin au sein de la franchise détenue par David Beckham risque de motiver des milliers de supporters, notamment latinos et à l'international, à suivre ce championnat et donc à s'abonner à la plateforme d'Apple. Preuve qu'Apple croit dur comme fer à ce produit d'appel, l'ex-star du PSG serait commissionnée sur la vente des pass MLS. Apple TV+ prépare également la diffusion d'un documentaire sur Messi. Le pass MLS est disponible en France.

Amazon, de son côté, pourrait enchérir pour les droits de retransmission de la NBA, la ligue de basket américaine, à partir de 2025 rapporte le Wall Street Journal.