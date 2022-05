Publicis s'empare de la plateforme d'analyse des ventes e-commerce Profitero

Publicis se renforce dans l'e-commerce. Le géant français de la publicité a annoncé le 3 mai 2022 racheter Profitero, une plateforme SaaS d'analyse des ventes et de la performance marketing. Une acquisition dont le montant s'élève à 200 millions d'euros, comme le précise Reuters, et grâce à laquelle Publicis entend proposer une solution aux marques pour qu'elles puissent accélérer la croissance de leurs ventes en ligne.



"Nous rassemblons le meilleur des deux mondes : nous gardons notre esprit entrepreneurial et notre organisation produit, tout en bénéficiant des expertises multiples et de la taille de Publicis Groupe", affirme Bryan Wiener, CEO de Profitero, dans un communiqué. Les 300 salariés de Profitero vont rejoindre les équipes de Publicis. Pour l'instant, Profitero reste une entreprise indépendante au sein du groupe publicitaire.



Surfer sur la bonne santé de l'e-commerce

Profitero a été fondée en 2010 à Dublin. Sa solution scanne plus de 700 sites e-commerce à travers le monde et 70 millions de produits pour fournir des informations à plus de 4000 marques. L'entreprise affirme que cela permet aux marques d'avoir une visibilité sur leurs ventes sur l'ensemble des canaux de distribution, physiques et en ligne. L'objectif est qu'elles puissent anticiper et automatiser la mise en œuvre des meilleures stratégies pour augmenter leurs ventes en ligne.



Avec l'acquisition de Profitero, Publicis entend créer une offre e-commerce regroupant la technologie de cette dernière et son expertise dans la donnée et le retail-media. Le groupe publicitaire souhaite proposer une solution pour "une meilleure expérience produit, optimiser leur description, améliorer leur référencement, comparer les prix par rapport à la concurrence, connaître leur disponibilité et suivre les commentaires et avis des consommateurs".



Les clients de Publicis "bénéficieront à la fois de la meilleure connaissance de leurs consommateurs et de leurs habitudes d'achat avec Epsilon, d'informations précises pour optimiser la présence de leurs produits en ligne avec Profitero, et de la meilleure efficacité publicitaire sur les sites des distributeurs grâce à CitrusAd et à la puissance de Publicis Media", déclare Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe. Pour le groupe français, cette acquisition est l'occasion de renforcer son offre dans un secteur porteur, dont la croissance se poursuit depuis plusieurs années.