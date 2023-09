Publicité : la régie Taboola sanctionnée d'une amende de 650 000 euros par la DGCCRF

Rappel à l'ordre de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : mieux vaut vérifier la loyauté des publicités avant de les mettre en ligne. Ce que n'ont pas fait les régies Taboola France et Taboola Europe, selon une enquête de la DGCCRF, qui leur a infligé une amende transactionnelle de 650 000 euros avec l’accord du tribunal judiciaire de Paris.

Campagnes publicitaires "déloyales"

L'infraction constituée est celle de pratique commerciale trompeuse et concerne la période de janvier 2018 à octobre 2020. Les régies auraient dû effectuer des vérifications relatives aux contenus et aux pages de redirection des publicités qu’elles publiaient sur les sites Internet des éditeurs partenaires, parmi lesquels ceux du Figaro, 20 Minutes, La Depeche, La Voix du Nord et Ouest-France, qui lui déléguaient une partie de leurs espaces publicitaires.



"L’enquête a démontré que Taboola ne pouvait ignorer le caractère déloyal de nombre de ces annonces dès lors que l’instance professionnelle de vérification des publicités, l’Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité (ARPP) l’avait alertée sur des campagnes publicitaires contrevenant aux principes de véracité et de loyauté applicables à toute publicité. Malgré ces alertes, Taboola a poursuivi la diffusion de publicités similaires, au contenu trompeur", explique la DGCCRF sur son site.

Contenu publicitaire non identifié comme tel, dangereux ou trompeur

Le caractère trompeur pouvait revêtir différentes formes : apparence faussement éditoriale, allégations non justifiées sur les effets attendus de divers produits, contenus discréditant l'approche médicale, ou encore promotion de traitements nécessitant au préalable un diagnostic médical, mettant en danger les consommateurs.



Le groupe américain Taboola, détenu majoritairement par Yahoo dont il est partenaire pour trente ans, est une régie publicitaire spécialisée dans les liens sponsorisés figurant au pied des articles, concurrent d'Outbrain. Impossible de ne pas les apercevoir en surfant sur les sites de médias, la régie comptant plus de 9000 éditeurs partenaires dans le monde.