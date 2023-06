Publicité : les défis qui attendent Utiq, l'adtech des opérateurs télécoms

Le lancement d'Utiq, la solution imaginée par quatre grands opérateurs télécoms historiques européens (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone) pour remplacer les systèmes basés sur les cookies tiers, est officiel en France depuis début juin. La plateforme va entrer en juillet en phase de test auprès de quelques éditeurs de presse.

Les cookies tiers vivent une longue agonie qui va durer jusqu'en 2024, et leur disparition progressive empêche les annonceurs de cibler les internautes comme ils avaient l'habitude de le faire, en déposant des mouchards sur leurs appareils au gré de leur navigation. La solution d'Utiq doit répondre à cette problématique en adoptant un identifiant associé à la carte SIM des utilisateurs. Elle servira d'alternative à Privacy Sandbox de Google, notamment.

Concurrencer les Big Tech

"Nous redonnons au marché la capacité de cibler leurs audiences et leur capping (le nombre d'expositions auxquelles l'utilisateur est exposé - ndlr), y compris sur les applications mobiles que les concurrents n'embrassent pas, explique Sophie Poncin, qui dirige l'activité française d'Utik. Les cookies tiers ont fait l'industrie, mais on est au bout de l'histoire sous la pression réglementaire et c'est très bien. Les opérateurs télécoms ont la conviction qu'ensemble, ils peuvent créer un reach (taux de couverture – ndlr) suffisant pour concurrencer les Big Tech. Aujourd'hui, de toute façon, 40% à 50% du marché n'est déjà plus adressable, ou alors sans data."

Mais l'adoption de ce nouveau dispositif n'est pas gagnée d'avance. Utiq va devoir résoudre un certain nombre de problèmes avant de convaincre annonceurs et éditeurs.

Le double consentement

En tant que solution publicitaire européenne, Utiq est conçu pour intégrer "by design" les contraintes du RGPD. Selon les recommandations de la Cnil, cela passe par une fenêtre de consentement spécifique, en plus de celle utilisée par les éditeurs de sites. Cela signifie que les internautes vont devoir donner leur consentement deux fois de suite s'ils arrivent sur un site qu'ils n'ont pas visité depuis quelque temps. Évidemment, cela augmente le risque de faire fuir l'internaute.

Sophie Poncin rassure en précisant qu'il sera possible de régler le moment de l'affichage de cette fenêtre selon la préférence des éditeurs, et que l'endossement du message par les opérateurs ainsi que le lien vers un "hub de consentement" transparent pour l'utilisateur devrait faire passer plus facilement la pilule.

Si le consentement était donné une fois pour toutes, on ne serait plus dans l'esprit du RGPD. C'est pourquoi, bien que le token utilisé pour la publicité programmatique soit lié au smartphone de l'utilisateur, le consentement doit se rejouer sur chaque site hébergeant les publicités.

La navigation en WiFi

Pour le moment, la solution d'Utiq ne gère que la navigation en 3G, 4G ou 5G, via la carte SIM de l'opérateur. "Dans quelques semaines", dixit Sophie Poncin, elle prendra en charge le WiFi. "Pour cela, il faudra faire la réconciliation entre le forfait et l'utilisateur, afin de continuer à l'identifier", même si la méthode n'est pas encore arrêtée. De sorte que cette identification s'étende aux applis, il faudra que les éditeurs intègrent un SDK.

Selon les estimations des opérateurs, 20% de l'audience mobile proviendrait des connexions WiFi. Elle n'est donc pas négligeable pour le fameux reach.

Rallier les opérateurs télécoms et les DSP

Si quatre grands opérateurs européens sont à l'origine de la solution en y ayant investi à parts égales, le succès d'Utiq est dépendant de son adoption par les autres "telcos" sur ses différents marchés. Toujours dans l'objectif de maximiser le reach. En France, par exemple, Free Mobile (14 millions d'abonnés) n'a pas rejoint le projet, contrairement à SFR et Bouygues Telecom.

Il va également falloir recruter des plateformes d'adtech (DSP), ces outils utilisés par les annonceurs et leurs agences média pour acheter leurs espaces. Adform s'est associée au projet au niveau européen, mais si elle possède environ 30% de part de marché en Allemagne, elle n'est utilisée en France que par 3% de la cible. Il est donc urgent de faire monter dans le train d'Utik des Xandr et autre The Trade Desk, qui – il faut quand même le rappeler – ne pèsent pas lourd face aux plus de 80% de part de marché de la plateforme de Google.

Fixer le modèle économique

Pour le moment, la tarification du système est encore à l'étude. Certains éditeurs se sont inquiétés que les frais prélevés soient similaires à ceux de la télévision adressée (de l'ordre de 40%), qui n'existe que grâce aux opérateurs télécoms.

"On ne parle pas du tout de la même chose, répond Sophie Poncin. Sur la TV segmentée les opérateurs fournissent la technologie et la donnée de bout en bout. Avec Utik, nous sommes sur de l'adtech, c'est complètement différent". La directrice d'Utiq France estime qu'il existe une marge sur le CPM facturé, car "le ciblage est la clé pour faire vendre. Faire du carpet bombing avec un petit CPM ne sert pas à grand-chose".

De nouveaux pays en 2024

Sophie Poncin le sait, cet exercice de pédagogie sera la condition de son succès. Il faudra le professer tout l'été pour être prêt en septembre. Mais la patronne s'affiche confiante, certaine qu'Utik "sera un game changer" dans l'industrie publicitaire. "Est-ce encore acceptable que les Gafam possèdent 85% de part de marché pendant les dix prochaines années ? C'est le bon moment !".

Au plan européen, un lancement au Royaume-Uni et en Italie seraient dans les tuyaux en 2024, et des opérateurs auraient fait preuve de leur marque d'intérêt au-delà du Vieux Continent.