Publicité vidéo et distributeurs tiers : YouTube accusé de manquer à sa part du contrat

À la suite de la parution d’un article du Wall Street Journal, de nombreux doigts accusateurs pointent vers Mountain View ce 28 juin 2023. Le quotidien économique révèle que dans 80% des cas, les placements publicitaires vidéos de Google sur des sites tiers ne seraient pas aux normes avancées. L’information provient d’un rapport sur la transparence de l'activité publicitaire en ligne de la société Adalytics qui aide entre autres les marques à analyser l'emplacement de leurs publicités en ligne.



Le document, consulté par le WSJ, rapporte que c’est dans le cadre du programme "Google Video Partners" que le géant aurait manqué à ses promesses. En effet, si Google diffuse de la publicité en format vidéo principalement à travers YouTube le programme Google Video Partners lui permet de le faire sur d’autres sites web.

Contrat non respecté

Une certaine grille de conditions lie Google à ses clients. Le géant assure ainsi à ceux-ci qu’en échange d’une commission, leurs annonces vidéo seront mises en avant sur des sites de qualité et avec une bonne fréquentation, qu’elles seront diffusées avant le contenu principal, avec le son activé et que si ces dernières ne sont pas regardées jusqu’au bout ils n’auront pas à les payer.



La réalité serait tout autre, avance Adalytics. En observant les campagnes de plus de 1 100 marques (avec des milliards d'impressions publicitaires entre 2020 et 2023), la société a noté que dans 80 % des cas Google placerait ces publicités dans des sites qui ne respectent pas les normes de monétisation, et le ferait dans des formats plus petits, sans son, et les jouerait de manière automatique à côté du contenu principal.



Parmi les marques et les organismes concernés, le quotidien économique cite son propre nom, la municipalité de New York, l’armée américaine ou encore l’Agence Fédérale du département américain de la Santé et des Services sociaux. Johnson & Johnson, American Express, Samsung, Sephora, Macy's, Disney+ figurant également sur la liste.

YouTube ou sites tiers ?

Le système de placements publicitaire de Google veut que le géant vende des emplacements publicitaires sous forme de lots, avec à la fois des publicités sur YouTube et sur des sites tiers. L’idéal pour les acheteurs de publicité est que leurs annonces soient diffusées sur YouTube, car l'attention portée par les utilisateurs lorsqu'ils sont sur le site en lui-même est bien plus élevée. La diffusion sur des sites tiers, par comparaison, se fait souvent sans le son et avec de petites vignettes qui ne sont pas le point focal de la page. "Les marques et les agences de publicité ignorent souvent que leurs publicités ont été diffusées sur des sites tiers", révèle le quotidien.



Adalytics appuie également cette thèse. La société révèle que pour les marques ayant acheté un lot de publicité YouTube/sites tiers, plus de la moitié de leur contenu a fini sur des sites tiers plutôt que sur YouTube. Pour une enveloppe publicitaire de 75 000 dollars d’une marque citée par le rapport, seuls 20% auraient été utilisés pour des placements sur YouTube. Les 80% restant ont servi pour des sites tiers et autres applications à l’image de investing.com et Candy Crush Saga sur Android.

Google dément

Devant ces révélations, des voix ont commencé à s’élever, demandant des remboursements à la firme de Mountain View. "Je me sens dupé", a déclaré Giovanni Sollazzo, fondateur, président et directeur général de l'agence de publicité numérique AIDEM, au WSJ. Il ajoute que face à cette tromperie, un remboursement devrait lui être versé.



Google a déclaré que le rapport "contient de nombreuses affirmations inexactes et ne reflète pas la manière dont nous assurons la sécurité des annonceurs". L'entreprise a indiqué qu'elle appliquait des règles strictes au programme qui diffuse des publicités vidéo sur des sites tiers. Entre autres, elle affirme supprimer régulièrement les publicités des sites partenaires qui enfreignent ses politiques.



Marvin Renaud, Directeur, Global Video Solutions chez Google, ajoute également que "l'écrasante majorité des campagnes publicitaires vidéo sont diffusées sur YouTube". Le géant assure que "les annonceurs ont le contrôle", que ces derniers ont une pleine visibilité sur les sites diffusant leurs contenus et qu’ils peuvent se désengager à tout moment où sélectionner où ils souhaitent apparaître.



Pour prouver sa bonne foi, Google avance être très sélectif avec les diffuseurs choisis. "En 2022, nous avons cessé de diffuser des publicités sur plus de 143 000 sites qui enfreignaient nos politiques", a indiqué la société.



Outre les marques et agences de publicité, le rapport d’Adalytics révèle que Google tromperait également les consommateurs en ayant recours à des stratégies peu honnêtes. Par exemple, dans certains cas, l’entreprise note que le bouton pour passer les publicités au bout de quelques secondes est volontairement masqué ou rendu difficile d’accès, forçant ainsi le consommateur à regarder la publicité en entier et la marque à payer pour celle-ci.