PwC prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans l'IA générative d'ici 2026

Reflétant l’engouement des entreprises pour l’IA générative, PricewaterhouseCoopers (PwC), le géant britannique du conseil et de l'audit juridique et fiscal, a annoncé le 26 avril 2023 qu’il comptait investir 1 milliard de dollars sur le sujet au cours des trois prochaines années.



Il entend travailler avec OpenAI pour automatiser les tâches rébarbatives liées à ses services fiscaux. La somme prévue comprend le paiement de l’accès à GPT-4 pour pouvoir créer ses propres outils logiciels, le recrutement de spécialistes de l’IA et la formation du personnel existant sur ces sujets.

Accélérer la rédaction de rapports et préparer les documents de conformité

L'objectif est d’abord de développer et d'intégrer l'IA générative dans sa propre pile technologique et ses plateformes de services. Une fois les modèles formés, ils pourront être utilisés pour accélérer la rédaction des rapports et préparer des documents de conformité, analyser et évaluer des stratégies commerciales, identifier les inefficacités dans les opérations ou créer du contenu marketing et des campagnes de vente, entre autres. Mais l’ambition est aussi, à terme, de pouvoir conseiller ses clients sur la meilleure façon d'utiliser l'IA générative.



D'autres grands cabinets comptables comme KPMG LLP et Ernst & Young sont aussi sur le coup. Par ailleurs, le cabinet international de conseil en management Bain & Company a annoncé une alliance de services avec OpenAI en février 2023, dont la société Coca-Cola a été la première à bénéficier.

Problèmes de conformité ?

Le Wall Street Journal a néanmoins soulevé un point noir, citant les propos de Mark D. McDonald, directeur principal de l'analyse pour la société de recherche et de conseil en informatique Gartner Inc. Ce dernier a déclaré que l'utilisation de l'IA générative dans la préparation de déclarations d'impôts exigeait la validation d'un professionnel (humain !), sans quoi il pourrait y avoir de gros problèmes de conformité. Il présume par ailleurs que "se référer à un algorithme pour justifier de décisions fiscales ne sera certainement pas toléré par les auditeurs".



De son côté, le CEO de PwC a assuré que l’intégration de GPT-4 ne visait pas à remplacer les travailleurs par l'IA générative, mais à optimiser leurs postes en automatisant les tâches répétitives et chronophages. Dans une enquête menée par le cabinet d'études de marché Enterprise Technology Research (ETR) auprès d'environ 500 décideurs informatiques, également citée par le Wall Street Journal, 53% d’entre eux prévoient d'évaluer ou d'allouer des ressources dédiées à intégrer ChatGPT d'OpenAI. "Un record pour un seul fournisseur de technologie", a déclaré le directeur de recherche Erik Bradley.

Les sociétés de conseil, de bons clients pour l'IA générative

Les sociétés de conseil et de services aux entreprises, ainsi que les établissements d'enseignement seraient les principaux secteurs prévoyant d'utiliser les grands modèles de langage.



Ce n’est néanmoins pas pour tout de suite. Une autre étude, réalisée par KPMG auprès de dirigeants d’entreprise a indiqué que 60% de ceux qui prévoient de le faire sont à 1 ou 2 ans de la mise en œuvre de leur première solution d'IA générative. Et pour cause, 45 % affirment que cela pourrait avoir un impact négatif sur la confiance en leur organisation si des outils de gestion des risques appropriés n’étaient pas correctement mis en place.