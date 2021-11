Pyxo lève 7 millions d'euros pour numériser le secteur des contenants consignés

Pyxo, jeune pousse française qui développe une solution numérique pour déployer à grande échelle des contenants consignés, récupère 7 millions d'euros. Une levée de fonds en amorçage annoncée le 25 novembre 2021 et menée auprès d’Eurazeo, FiveSeasons Ventures et d’autres investisseurs privés. Grâce à cet apport financier, la start-up fondée en 2018 souhaite lancer sa plateforme de gestion de contenants réutilisables et de consignes.



Optimiser les circuits logistiques

Le but de Pyxo est simple : limiter les emballages à usage unique dans la restauration et la distribution alimentaire en proposant un système simple de suivit des contenants consignés. La start-up interconnecte tous les acteurs de la chaîne du réemploi au sein d'une même plateforme. Pour cela, l'ensemble des contenants réutilisables sont équipés d'une solution de traçabilité pour qu'ils puissent être identifiés tout le long de leur parcours, du restaurant au centre de lavage.



Chaque contenant est doté d'un identifiant unique, sous la forme d'un QR Code ou d'une puce RFID, qui est rattaché à un restaurant. Lors de la commande d'un repas, cet identifiant est également rattaché au client (que ce soit par sa carte de fidélité ou sa carte bancaire) afin d'assurer son suivi. Dès lors que le contenant est restitué par le consommateur, il ne lui est plus rattaché et la consigne n'est pas encaissée - si le restaurateur utilise ce système pour éviter les vols ou les pertes des contenants. Le contenant est amené au centre de nettoyage avant d'être rapporté au restaurateur.



Les données sont remontées en temps réel et permettent "d’optimiser les circuits logistiques et de gérer les stocks pour abaisser les coûts pour ses clients", selon Pyxo. Concrètement, les tournées logistiques de récupération des contenants consignés sont pilotées par les algorithmes de Pyxo afin d'optimiser l'ensemble de la chaîne (transport, nettoyage, collecte, etc.) et limiter les coûts en mutualisant notamment les tournées. Les coûts sont supportés par le restaurateur et non par le client, selon la start-up.



De premiers clients

"La technologie Pyxo assurera à terme la réemployabilité des quelques 10 millions de repas pris par jour, grâce à la gestion centralisée que nous permet notre outil innovant et propriétaire", assure Benjamin Peri, CEO de Pyxo. Cette levée de fonds va permettre à la jeune pousse de poursuivre le développement de sa solution et recruter de nouvelles personnes puisque le but est d'avoir 70 employés à la fin de l'année 2022.



Avec sa solution Pyxo vise les marchés de la restauration rapide (du fast-food au fast-casual, sur place et à emporter), de la livraison et les produits de grande consommation. La start-up assure avoir de premiers clients que sont HopLunch, PopChef, Sodexo, Foodles, Transgourmet, Avékapeti et de grandes enseignes de la restauration rapide dont les noms seront dévoilés plus tard.