Qiara lève 14 millions d'euros pour son alarme connectée

Qiara, qui a lancé en janvier une suite de produits connectés pour la sécurité domestique avec l'ambition d'appliquer les recettes économiques et marketing de Free à ce marché très concentré, a réussi à séduire son modèle. Xavier Niel et Iliad participent à la levée de fonds de 14 millions d'euros annoncée ce 13 avril par la start-up.

"Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un groupe robuste et innovant comme Iliad, et l’implication personnelle de Xavier Niel pour attaquer un marché aussi trusté par les acteurs historiques. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer encore notre développement pour atteindre notre objectif. Notre ambition est de devenir le leader français et européen de la maison connectée avec une suite d’objets et de services innovants, souverains et made in France", déclare dans un communiqué Alexis Bidinot, fondateur de Qiara et ancien directeur général délégué d'Iliad.

La start-up d'une vingtaine de personnes utilisera notamment ce financement pour ses efforts de R&D, afin d'élargir sa gamme de produits et de services. A l'heure actuelle, Qiara propose un système d'alarme connectée sans engagement, composé d'une caméra dotée d'un obturateur physique et de capteurs (température, qualité de l'air, humidité), d'un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre, d'un détecteur de mouvement, d'un clavier et d'une sirène. Le hardware est fabriqué à Laval, sauf l'optique de la caméra qui est produite à Taïwan. L'abonnement sans télésurveillance coûte 19,99 euros par mois, et le pack de départ 99,90 euros.