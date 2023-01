Qiara, une nouvelle alarme connectée qui veut bousculer les géants du secteur

Qiara veut refaire le coup de la Freebox dans le domaine de la maison connectée et de la sécurité domestique. La marque de la société Home Labs, fondée par un ancien directeur général délégué d'Iliad, Alexis Bidinot, lance son produit ce 26 janvier : une alarme connectée qui veut bousculer le marché en proposant des prix inférieurs aux solutions des acteurs historiques, et des équipements plus protecteurs de la vie privée que ceux de Google ou Amazon.

Alexis Bidinot a fondé Home Labs en 2020, avec l'ambition de devenir un champion européen de la maison connectée. Le lancement de la marque Qiara est l'aboutissement de deux ans de R&D.

Briser l'oligopole et constituer une alternative made in France aux GAFAM

Le fondateur a passé trois ans chez Iliad, entre 2017 et 2020, durant lesquels il a notamment supervisé le lancement de la Freebox Delta, la première à intégrer des fonctionnalités de domotique. Quelques mois après le lancement de cette box, l'opérateur a commencé à commercialiser un "pack sécurité" pour la maison connectée. Alexis Bidinot a constaté que le marché de la sécurité domestique était un oligopole (Verisure, Homiris…), à l'instar du marché de la téléphonie avant l'arrivée de Free.

Prix élevés et manquant de transparence (sur devis), durées d'engagement imposées... Home Labs est née pour dépoussiérer le secteur, qui a certes vu arriver les offres des GAFAM, mais auxquelles la start-up oppose des solutions made in France. Les produits sont fabriqués à Laval, sauf l'optique de la caméra qui est produite à Taïwan.

"Le marché est tenu par deux ou trois acteurs qui imposent des prix délirants, des durées d'engagement de 12 à 48 mois, et font 70% de marge", déclare Alexis Bidinot. Pour mettre au point son offre, la start-up s'est inspirée d'Iliad, Alan "pour l'expérience client", et Simplisafe, une société américaine positionnée sur le même segment, qui a séduit des millions d'utilisateurs. L'équipe est composée d'anciens ingénieurs et développeurs qui avaient participé à la Freebox Delta, et de collaborateurs venus de Virtuo et Rocket Internet.

Offre sans engagement

Qiara propose une offre sans engagement, vendue après la première année 19,99 euros par mois sans télésurveillance, et 29,99 euros avec, prix auquel il faut rajouter 99 euros pour le pack de départ. Le système se compose d'une caméra connectée dotée d'un obturateur physique et de capteurs (température, qualité de l'air, humidité), d'un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre, d'un clavier et d'une sirène, le tout pouvant être installé sans l'intervention d'un professionnel. Une application permet de piloter le système (désactivation, alertes, réglages, vidéo live…). Les technologies hardware et software ont été développées en interne. Le service client est lui aussi assuré en interne.

Une attention particulière a été portée au design des équipements, toujours sur le modèle de la réussite de Free. L'agence de design à l'œuvre est celle qui a dessiné le vélo électrique connecté Cowboy. "Nous voulions quelque chose de beau, simple et remarquable par son absence", commente le fondateur.

Une attention particulière portée à la vie privée

Côté sécurité, l'obturateur de la caméra se ferme et le micro se coupe automatiquement lorsque le client est chez lui. Les données sont chiffrées, et seule la caméra est connectée au réseau, via un VPN propriétaire. Les vidéos sont stockées en local sur la carte SD de la caméra, et ce qui est stocké dans le cloud est hébergé en Europe chez Scaleway. "La vie privée est un élément clé pour nous. Nous avons tout fait pour réduire le risque de piratage", Alexis Bidinot.

A l'avenir, Qiara compte élargir son offre. La start-up travaille par exemple sur des prototypes de surveillance des fuites d'eau, et sur un détecteur de consommation électrique. Des produits liés à la sécurité de la maison au sens large, qui pourraient parfaitement s'associer à une offre d'assurance habitation, comme le fait l'assureur Hippo aux États-Unis, et a tenté de le faire Luko en France.