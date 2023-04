Qiti mise sur l'intelligence artificielle pour concevoir le "conseiller en assurance de demain"

L'intelligence artificielle générative s'applique aussi à l'assurance. La start-up niçoise Qiti, une assurtech fondée en 2021, travaille sur un système de "recommandation conversationnelle", censé jouer d'ici quatre ou cinq ans le rôle du conseiller. Positionnée sur le marché de l'assurance santé à l'international, elle s'adresse aux nouveaux travailleurs nomades, aux expatriés et aux étudiants qui partent faire leurs études à l'étranger.

Une assurance qui se met à jour quand l'assuré se déplace

L'objectif de son moteur conversationnel est de "recommander aux assurés des contrats spécifiques en fonction des zones géographiques et des profils". "Nous voulons créer le conseiller en assurance de demain. Celui qui vous posera les bonnes questions au bon moment", explique le président et cofondateur de Qiti, Christophe Bremard.

La start-up a choisi un marché sur lequel l'offre d'assurance est encore limitée et mal adaptée, et les besoins bien identifiés. En effet, pour les voyageurs au long cours, qui changent souvent de lieu de résidence, la question de l'assurance santé et de l'accès aux soins est primordiale.



Elle a construit avec son principal partenaire, Allianz, une assurance santé internationale résiliable à tout moment, dont le caractère innovant est de se mettre à jour automatiquement à chaque passage de frontière pour conserver le même niveau de protection. Grâce à la géolocalisation, et en fonction du profil défini initialement par l'assuré, Qiti propose une mise à jour de contrat. S'il n'y a pas d'incidence tarifaire, le contrat est même mis à jour automatiquement.

L'Inria partenaire pour l'IA générative

Pour l'instant la start-up de 14 salariés a recours à des conseillers tout ce qu'il y a de plus humains. Sa technologie n'est pas encore finalisée et les assurés ne sont pas encore prêts pour un assistant 100% virtuel. Mais la société, labellisée deeptech, travaille d'arrache-pied avec l'Inria pour que sa technologie propriétaire aboutisse. Deux chercheurs de l'Inria sont mobilisés à plein temps sur le projet. A l'issue du développement, Qiti pourra racheter la technologie à l'Institut de recherche public.

Qiti vient de boucler l'extension de sa levée de fonds en pré-seed, avec un financement de 400 000 euros dont la moitié en capital réalisé auprès de Guillaume Sarkozy (ex-DG de Malakoff Médéric), de business angels et des actionnaires qui avaient injecté 1,5 million d'euros en 2022 : Bpifrance, le CIC, et la région Sud.

L'objectif de ce premier tour de table est de lancer l'application mobile qui va lui permettre notamment de cibler les entreprises. La start-up compte déjà un millier d'assurés, qui lui ont assuré un chiffre d'affaires de 98 000 euros en 2022.

Une application mobile proposant des services complémentaires à l'assurance

L'application mobile permettra d'offrir des services et de dégager des revenus complémentaires : alertes (météo, risque épidémique ou géopolitique…), chat spécialisé utilisant une IA entrainée avec l'Inria, télémédecine 24h/24… Les utilisateurs pourront souscrire à ces services en dehors de tout contrat chez Qiti, pour 6,99 euros par mois. Pour les assurés, ils seront compris dans les contrats qui couvrent pour l'instant la santé, le rapatriement, la responsabilité civile, et la protection juridique. Les formules sont accessibles à partir de 69 euros par mois.

L'objectif est réaliser 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, et 50 millions en 2025. Une croissance possible car l'application, avec son moteur d'IA générative, sera nativement multilingue. Et Qiti est partenaire d'une trentaine de compagnies d'assurance en tout. Pour faire connaître son produit, elle passe des accords avec des agences spécialisées dans le travail à distance, des plateformes de freelances, des écoles, et des influenceurs. Le nombre de "digital nomads" est estimé à 35 millions de personnes dans le monde à l'heure actuelle, et la tendance est à la hausse.